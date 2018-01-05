120 لاعباً ولاعبة في سباق النسخة الـ 18

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تنطلق اليوم بطولة نادي أبوظبي الرياضي الثامنة عشرة للشباب والشابات للتنس الأرضي «المستوى الرابع»، ضمن سلسلة بطولات «جونيور» التي يستضيفها النادي بملاعبه الرئيسة الصلبة الخارجية بمنطقة المشرف في أبوظبي والتي تستمر حتى السبت المقبل، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة من 40 دولة على فترتين صباحية ومسائية، والتي تتجدد انطلاقتها بتنظيم اتحاد التنس، وبإشراف الاتحاد الدولي وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي.

تبدأ المنافسات بتصفيات الدور التمهيدي لاختيار القائمة المحلية، لتنضم للقائمة الدولية التي تبدأ مبارياتها الرئيسة بعد غدٍ، وفقاً لبرمجة الاتحاد الدولي متزامنة مع انطلاقة بطولات الفئة نفسها في الهند، الصين، السويد، وصربيا بعدما أغلق النادي باب التسجيل أمس الأول بزيادة عدد المتقدمين من مختلف الجنسيات من داخل وخارج الدولة، دون تجاوز العدد المحدد لارتباط اللجنة المنظمة وممثل الاتحاد الدولي بفترة زمنية محددة لإنهاء البطولة في توقيتها المحدد.

وأكمل النادي الاستعدادات لإبراز البطولة السنوية في أبهى صورة، بعد أن استقطبت فعالياتها التي بدأت مساء أمس بالاجتماع الفني حضور كبير من خارج البلاد استعداداً للمنافسات التي تستقطب صفوة من اللاعبين واللاعبات الصاعدات، في مقدمتهم أبطال الإمارات، والعديد من المقيمين للمشاركة في البطولة السنوية التي قدمت العديد من اللاعبين المصنفين الصاعدين حالياً في العالم، في مقدمتهم الألماني الكسندر زفيريف (20 سنة)، والمصنف الثالث على مستوى العالم لتلك الفئة والذي لم يحقق لقب أبوظبي خلال مشاركته في آخر بطولة له، ليودعها من دورها الثاني، فيما قدمت البطولة السوري المقيم كريم عمار علاف.ورحب محسن محفوظ عضو مجلس إدارة النادي والمدير العام بالمشاركين والضيوف في بلدهم الثاني، مؤكداً أن النادي سخر متطلبات النجاح للبطولة. وجدد محفوظ الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي لدعمه المستمر لنشاط النادي وجهود الاتحادين المحلي والدولي للعبة، وقال: النادي وفر 9 ملاعب للتدريبات والمباريات بتجهيزاتها الفنية والتنظيمية كافة لمزيد من الصقل والإعداد والاحتكاك، والذي يشكل دعماً للعبة في أبوظبي في ظل الطفرة الشاملة التي يعيشها النادي الذي شهد مؤخراً تشييد العديد من الملاعب الرياضية والقاعات للمناسبات الرياضية والاجتماعية والصالات والمسابح، تلبية لطموحات المرحلة القادمة.