الاستثمارات الخضراء في دبي تحقق 30 مليار دولار في 2030

دبي (وام)

توقع تقرير أصدرته هيئة كهرباء ومياه دبي أن تصل قيمة الاستثمارات الخضراء في دبي بحلول العام 2030 إلى 30 مليار دولار من خلال العديد من الخطوات والمبادرات والمشروعات التي تنفذها لتحقيق هذا الهدف. واتخذت الهيئة العديد من الخطوات لدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 الهادفة إلى تقليل البصمة الكربونية لإمارة دبي ودولة الإمارات بما يسهم في الحد من آثار الاحتباس الحراري. وأظهر التقرير أن التطور الصناعي خلال فترة الـ 150 عاما الماضية أدى إلى إطلاق غازات دفيئة تعد المسبب الرئيس لظاهرة الاحتباس الحراري ما أدى إلى إحداث تغيرات واضحة وخطيرة في مناخ الأرض وارتفاع درجة حرارة الكوكب.

وذكر التقرير أنه رغم أن انبعاثات الغازات الدفيئة في المنطقة العربية لا تتجاوز خمسة في المئة من انبعاثات الغازات في العالم فإنها المتضرر الأكبر من هذه الظاهرة. ويرى خبراء مناخ أن آثار التغير المناخي بدأت تظهر في المنطقة العربية متمثلة في موجة السيول والفيضانات التي ضربت مصر ولبنان والعراق وموريتانيا والسعودية والكويت إضافة إلى إعصار تشابالا الذي ضرب جنوب اليمن وسلطنة عمان.

وستواجه المنطقة العربية - التي شهدت ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة خلال العقود الماضية - ارتفاعا غير مسبوق للحرارة مما يزيد من انتشار ظاهرتي الجفاف والتصحر اللتين تعاني منهما معظم الدول العربية تقريبا.. ومن المتوقع أن تزيد درجات الحرارة في فصل الصيف ثماني درجات مئوية في أجزاء من الجزائر والمملكة العربية السعودية والعراق نهاية القرن الحالي.

وحذر تقرير دولي - أصدره البنك الدولي - من ظاهرة الاحتباس الحراري التي تفاقمت حتى أصبحت مشكلة حقيقية تستدعي تضافر جهود المجتمع الدولي بأكمله لمواجهتها فضلا عن أن التغير المناخي بات القضية الأكثر إلحاحا وذلك بما يفرضه من تأثيرات وتداعيات مستقبلية خطيرة لا تقف عند حدود جفاف بعض الأنهار وغرق أجزاء شاسعة من المناطق الساحلية وتبدل خريطة مناطق الإنتاج الزراعي في العالم فحسب بل تتعدى ذلك بكثير.