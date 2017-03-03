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النمو الاستثنائي في الطلب يثير شهية المصنعين للنفاذ إلى ملياري مستهلك

شركات غذائية عالمية تخطط لتأسيس منشآت تصنيعية في الإمـارات
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تاريخ النشر: الجمعة 03 مارس 2017

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تخطط شركات عالمية في مجال الصناعات الغذائية لتأسيس منشآت صناعية وخطوط إنتاج لها في دبي، خلال الفترة المقبلة بهدف توسيع أعمالها في المنطقة انطلاقاً من دولة الإمارات لتلبية الطلب الاستثنائي على المنتجات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشرق أفريقياً وجنوب شرق آسيا، حسب مشاركين في معرض جلفود 2017.

وأكد هؤلاء أن النمو القوي الذي حققته شركاتهم، من خلال مشاركتها في المعرض خلال الدورات السابقة، حفز قادة هذه الشركات على دراسة الفرص الاستثمارية في الإمارات والانتقال من مرحلة البحث عن موزعين، إلى مرحلة التصنيع المباشر والاستفادة من بيئة الأعمال والاستثمار المواتية في دولة الإمارات، خاصة في المناطق الحرة.

وأشار هؤلاء إلى أن دولة الإمارات تتمتع بالعديد من المقومات التي تدفع المصنعين العالمين لتأسيس منشآت تصنيعية لها في الدولة، فإضافة إلى جاذبية بيئة الأعمال، تشكل الإمارات نقطة انطلاق محورية لأسواق منطقة يزيد عدد المستهلكين فيها على ملياري مستهلك، ويسهل الوصول إليها من خلال شبكة واسعة للربط الجوي في مدة لا تزيد على 4 ساعات طيران.

وقال ماسامي أندو، المدير العام لهيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» في دبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الهيئة تلقت استفسارات من شركات تصنيع يابانية لدراسة فرص تأسيس منشآت تصنيعيه لها في دولة الإمارات.

وأوضح في تصريحات لـ «الاتحاد» على هامش مشاركة اليابان في جلفود، أن تطلع الشركات اليابانية لتوسيع وجودها في الإمارات، من خلال التصنيع من شأنه أن يوفر فرصاً أكبر لهذه الشركات للانطلاق إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك أسواق أخرى في جنوب شرق آسيا. ... المزيد
     
 

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