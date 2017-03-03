دبي (الاتحاد)
تطبق مؤسسة مطارات دبي قواعد جديدة للتعامل مع أمتعة المسافرين في مطار دبي الدولي، بهدف الحد من المناولة الخاطئة وتعزيز الأداء.
وقامت المؤسسة بإعلام شركات الطيران العاملة في مطار دبي الدولي برفض استقبال ومناولة أي أمتعة غير مسطحة الشكل عند مكاتب إنجاز إجراءات السفر ابتداء من 8 مارس الجاري، حيث قامت بتحديث موقعها الإلكتروني والتطبيق الذكي لمطارات دبي، إضافة إلى اللافتات الموجودة في المطار لتوعية المسافرين.
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وأضاف أنكيزة: «نحاول إيصال رسالتنا إلى أكبر عدد من المسافرين الذين يستخدمون هذه الأنواع من الحقائب، كما سيتم إعطاء الخيار لهؤلاء المسافرين بإعادة ترتيب محتويات تلك الأمتعة في صناديق مقابل رسوم».