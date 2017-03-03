دبي (الاتحاد)

تطبق مؤسسة مطارات دبي قواعد جديدة للتعامل مع أمتعة المسافرين في مطار دبي الدولي، بهدف الحد من المناولة الخاطئة وتعزيز الأداء.

وقامت المؤسسة بإعلام شركات الطيران العاملة في مطار دبي الدولي برفض استقبال ومناولة أي أمتعة غير مسطحة الشكل عند مكاتب إنجاز إجراءات السفر ابتداء من 8 مارس الجاري، حيث قامت بتحديث موقعها الإلكتروني والتطبيق الذكي لمطارات دبي، إضافة إلى اللافتات الموجودة في المطار لتوعية المسافرين.

وقال علي أنكيزة قال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار دبي: «يستخدم مطار دبي الدولي أكثر أنظمة الأمتعة تطورا في العالم، ومع ذلك، حتى أكثر الأنظمة تقدما من الناحية التكنولوجية يمكن أن تتعطل بسبب بعض الحقائب، وخصوصا تلك التي تكون مستديرة أو على شكل أكياس ضخمة وغير منتظمة. هذا النوع من الحقائب يؤدي إلى تعطيل الأنظمة، وتأخير تسليم الأمتعة إلى الطائرة وإزعاج عملائنا.

وأضاف أنكيزة: «نحاول إيصال رسالتنا إلى أكبر عدد من المسافرين الذين يستخدمون هذه الأنواع من الحقائب، كما سيتم إعطاء الخيار لهؤلاء المسافرين بإعادة ترتيب محتويات تلك الأمتعة في صناديق مقابل رسوم».