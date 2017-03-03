«ماجد الفطيم» تتوقع استرداد استثمارات «مول مصر» في 8 سنوات

القاهرة (رويترز)

قال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم، إن الشركة تتوقع استرداد التكلفة الاستثمارية لمول مصر البالغة 722 مليون دولار خلال ثماني إلى تسع سنوات.

وقال بجاني في مقابلة مع «رويترز»، على هامش افتتاح مول مصر المقام على مشارف القاهرة أمس، إن تمويل مركز التسوق الذي يعد أحدث مشروعات المجموعة في مصر «جزء منه ذاتي وجزء من البنوك المحلية» دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.

يضم المول أول منحدر تزلج داخلي على الجليد في أفريقيا و21 قاعة عرض سينمائي.

كانت ماجد الفطيم أعلنت في يناير 2016 عن استثمار 23 مليار جنيه (1.4 مليار دولار) في مصر خلال خمس سنوات، وقال بجاني إن الشركة أنفقت «أكثر من 50% منها حتى الآن».