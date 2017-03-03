«كافوتيك» تفوز بعقد تبريد مقصورات الطائرات في مطار آل مكتوم

دبي (الاتحاد)

فازت المجموعة الهندسية العالمية «كافوتيك» بعقد قيمته 70 مليون درهم لتوريد أنظمتها المتطورة من طراز Pre-conditioned Air (PCA) لتبريد هواء مقصورات الطائرات ومحولات التيار الكهربائي قوة 400 هيرتز، لمطار آل مكتوم الدولي، وهو ما يعد أكبر عقد من نوعه في تاريخ المجموعة، حسب بيان أمس.

وتعمل كافوتيك، بالتعاون مع مجموعة شركات «إيه أند بي»، على توريد وتركيب واختبار وتشغيل أنظمة (PCA) لتبريد هواء مقصورات الطائرات ومحولات التيار الكهربائي قوة 400 هيرتز، بما يشمل الخدمات والمرافق التي يتم تركيبها تحت أرض المدرج، لخدمة 60 من مواقف الطائرات البعيدة في مطار آل مكتوم الدولي. ومن المقرر أن تبدأ التوريدات في الربع الثاني من العام الجاري على أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى في الربع الثالث من 2017.

ويضم المشروع عدداً كبيراً من أنظمة منحدرات الخدمة المتعددة للطائرات MARS، حيث تقوم أنظمة ومعدات كافوتيك بخدمة جميع أنواع الطائرات، بما في ذلك طائرة إيرباص A380.

وقال يورجين سترومر، الرئيس التنفيذي للعمليات، وحدة أعمال المطارات والصناعة في كافوتيك: «تستخدم مطارات دبي بالفعل أنظمة كافوتيك المتطورة في كونكورس «دي» والمبنى رقم 1 في مطار دبي الدولي، والمدرجات البعيدة في المبنى رقم 2 وكونكورس «بي» و«سي»، ومدرج إكسبو في المبنى رقم 3.