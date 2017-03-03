  • الجمعة 04 جمادى الآخرة 1438هـ - 03 مارس 2017م

بقيمة 70 مليون درهم

«كافوتيك» تفوز بعقد تبريد مقصورات الطائرات في مطار آل مكتوم

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 03 مارس 2017

دبي (الاتحاد)

فازت المجموعة الهندسية العالمية «كافوتيك» بعقد قيمته 70 مليون درهم لتوريد أنظمتها المتطورة من طراز Pre-conditioned Air (PCA) لتبريد هواء مقصورات الطائرات ومحولات التيار الكهربائي قوة 400 هيرتز، لمطار آل مكتوم الدولي، وهو ما يعد أكبر عقد من نوعه في تاريخ المجموعة، حسب بيان أمس.

وتعمل كافوتيك، بالتعاون مع مجموعة شركات «إيه أند بي»، على توريد وتركيب واختبار وتشغيل أنظمة (PCA) لتبريد هواء مقصورات الطائرات ومحولات التيار الكهربائي قوة 400 هيرتز، بما يشمل الخدمات والمرافق التي يتم تركيبها تحت أرض المدرج، لخدمة 60 من مواقف الطائرات البعيدة في مطار آل مكتوم الدولي. ومن المقرر أن تبدأ التوريدات في الربع الثاني من العام الجاري على أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى في الربع الثالث من 2017.

ويضم المشروع عدداً كبيراً من أنظمة منحدرات الخدمة المتعددة للطائرات MARS، حيث تقوم أنظمة ومعدات كافوتيك بخدمة جميع أنواع الطائرات، بما في ذلك طائرة إيرباص A380.

وقال يورجين سترومر، الرئيس التنفيذي للعمليات، وحدة أعمال المطارات والصناعة في كافوتيك: «تستخدم مطارات دبي بالفعل أنظمة كافوتيك المتطورة في كونكورس «دي» والمبنى رقم 1 في مطار دبي الدولي، والمدرجات البعيدة في المبنى رقم 2 وكونكورس «بي» و«سي»، ومدرج إكسبو في المبنى رقم 3.

وأضاف سترومر: «تقوم تقنية التبريد المسبق للهواء بلعب دور محوري في تبريد هواء مقصورات الطائرات في المناطق الحارة مثل دبي، وستمكن أنظمة كافوتيك مطار آل مكتوم الدولي من تحقيق أعلى مستويات الخدمة والجاهزية وراحة الركاب». من جانبه، قال إيانيس كونستانتينو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «إيه أند بي»: «نحن سعداء بالعمل مع شريكنا الموثوق كافوتيك لدعمنا في هذا المشروع الجديد والمهم، ونعتمد عليهم لتوفير أرقى مستويات الخدمة التي عهدناها دائماً منهم». ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟
نعم
لا