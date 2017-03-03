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بموجب عقد لـ«الفطيم كاريليون»

2.2 مليار درهم لبناء مناطق الموضوعات في «إكسبو 2020»
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تاريخ النشر: الجمعة 03 مارس 2017

دبي (الاتحاد)

فازت شركة الفطيم كاريليون، بمناقصة من إكسبو 2020 دبي، لتكون المقاول الرئيس الذي يتولى مسؤولية تشييد المباني الرئيسية في مناطق الموضوعات الثلاث في إكسبو 2020 دبي.

وتبلغ قيمة العقد الذي أعلن عنه أمس في بيان، 2.2 مليار درهم، وهو أول مناقصة من مجموعة مناقصات قيمتها الإجمالية 11 مليار درهم يعتزم إكسبو 2020 طرحها في العام 2017.

وتبنى هذه المناطق الثلاث: الفرص، والتنقل، والاستدامة - بتصميم مستلهم من المناطق التاريخية في دبي المعروفة بنمط السكك الضيقة التقليدي والساحات والأشجار.

وعند افتتاح إكسبو 2020 دبي في 20 أكتوبر 2020 ستضم مناطق الموضوعات 136 جناحاً للعديد من الدول المشاركة والمنظمات غير الحكومية والشركاء التجاريين، وستستضيف أيضاً معارض متميزة وتجارب استثنائية يستمتع بها ملايين الزوار. وستبلغ مساحة مناطق الموضوعات والمباني بداخلها في المجمل 222 ألف متر مربع.

وأشاد أحمد الخطيب، نائب رئيس التطوير العقاري في إكسبو 2020 دبي، بهذه الخطوة وأهميتها للارتقاء بدبي، على مدار الأشهر الستة التي يقام فيها الحدث، وبعد انتهاء فعالياته، حيث ستصبح هذه المناطق وموقع إكسبو بأكمله جزءاً لا يتجزأ من التطويرات العقارية الحيوية الجديدة التي تؤسس في دبي الجنوب. ... المزيد
     
 

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