سعيد بن طحنون والسفير المصري يفتتحان معرض «هذي مصر»

أبوظبي (وام)

افتتح معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان الرئيس الفخري للنادي المصري في العين ووائل السيد محمد جاد سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة أمس الأول، المعرض العقاري المصري «هذي مصر» في دورته الرابعة المقامة في فندق شيراتون أبوظبي.

حضر افتتاح المعرض الذي تنظمه شركه النيروز لتنظيم المعارض، الدكتور كريم السادات نائب السفير وندى حسني سكرتير ثان بمكتب التمثيل التجاري بالسفارة والدكتور يحيي محمود نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري في العين ومحمد فوزي مسؤول العلاقات العامة في النادي، وعدد من أعضاء مجالس إدارات الأندية المصرية وأبناء الجالية المصرية في الدولة.

وأبدى معالي الشيخ سعيد بن طحنون إعجابه بالمعرض العقاري المصري الذي تتنوع المشروعات المطروحة فيه لتناسب جميع الشرائح ويهدف إلى تشجيع المواطنين والمقيمين على الاستثمار في مصر، لافتا إلى أن هذا الوقت هو المناسب للاستثمار في مصر.

وقال معاليه، إن ما يميز المعرض في دورته الحالية هو حضور أماكن جديدة للاستثمار مثل دمياط الجديدة وسهل حشيش إضافة إلى المناطق المعهودة كالساحل الشمالي والإسكندرية ومدينة نصر و6 أكتوبر والتجمع، وأيضاً القاهرة الجديدة.

ونوه بتواجد 20 شركة من كبريات شركات العقارات في مصر التي تقدم عدداً من المشاريع السكنية والسياحية والتجارية وبوجود نسبة كبيرة من المشروعات الجاهزة للتسليم الفوري عند التعاقد مع تقديم الشركات امتيازات وتسهيلات في السداد تصل إلى خمس سنوات.

وقام معاليه بجولة في أرجاء المعرض رافقه خلالها السفير وائل جاد حيث اطلعا على عروض وفرص الاستثمار والتسهيلات التي تقدم لرواد المعرض ، كما استمع والحضور إلى نبذة مختصرة من ممثلي الشركات المشاركة عن المشاريع.

من جانبه قال السفير المصري إن الدورة الرابعة للمعرض العقاري تتميز بتعدد المشروعات المطروحة وتنوعها لإعطاء فرصة المفاضلة بين العروض والتشجيع على الاستثمار والاستفادة من خصم الشركات وتسهيلات السداد المطروحة في المعرض إضافة إلى المناطق الجديدة التي طرحت مشروعاتها للاستثمار.

وأكد أن إقامة المعرض في العاصمة أبوظبي يدل على عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويسير على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، منوها بما يكنه أبناء الشعب المصري من محبة وتقدير تجاه إخوانهم في الإمارات.