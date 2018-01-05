شمسة آل مكتوم: «طائرة السيدات» في طريقها للاختفاء

أسامة أحمد (دبي)

قرعت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة، رئيسة لجنة المنتخبات، جرس الإنذار قائلة: «لا تنتظروا طائرة للسيدات في الإمارات بعد 5 سنوات إذا استمر الوضع على ما هو عليه، مبينة أن اللعبة تحتضر، وتعاني غياب الموازنات، مما كان له المردود السلبي والذي ينذر بالخطر، ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن اللعبة في طريقها للاختفاء، رغم الإنجازات الكبيرة التي ظل يحققها منتخب السيدات على صعيد الخليج مواصلاً مشهد زعامته للعبة».

وقالت: ظللت أصرخ مراراً وتكراراً ولم تجد هذه الصرخات أي استجابة من قبل المسؤولين، فاللعبة تعاني ما تعاني والأندية غير متطورة، وكل يوم أسوء من سابقه، في ظل تقلص الأندية واعتذارها عن ممارسة اللعبة بسبب غياب الموازنات.

وأشارت إلى أن كرة القدم قضت على الأخضر واليابس، وجعلت الطائرة على «الرصيف»، في ظل هذا المفهوم السائد في أروقة الأندية، فإذا فاز فريق الكرة يعني أن النادي متطور، وهنالك نقلة نوعية في النادي والعكس صحيح، وتعظيم سلام دائماً لكرة القدم، ولا حس للألعاب الأخرى.

وأضافت: الألعاب الأخرى «محلك سر»، خصوصاً أن كرة القدم هي في الواجهة دائماً، مع التأكيد أن بقية الألعاب لها حق ويجب وضع حد لمسلسل معاناة طائرة السيدات، مبينة أنها لن تترك «الجمل بما حمل» وأن اليد الواحدة لا تصفق، مشيرة إلى أنها تتحمل فوق طاقتها من أجل أن تواصل اللعبة مسيرتها، رغم المستقبل المظلم الذي يواجهها.