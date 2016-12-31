2017 عام صعب لكوبا اقتصادياً

هافانا (أ ف ب)

كان يمكن لعام 2017، العام الأخير لراؤول كاسترو على رأس السلطة في كوبا، أن يكون أفضل مما هو متوقع. فاقتصاد الجزيرة الشيوعية آخذ في التباطؤ، وفنزويلا الحليفة لا تزال غارقة في أزمتها، ودونالد ترامب سيدخل البيت الأبيض.

ووفقاً لأرقام رسمية أعلنت الأسبوع الحالي، فإن إجمالي الناتج المحلي الكوبي تراجع بنسبة 0,9 في المئة في عام 2016، مسجلة عجزاً للمرة الأولى خلال 23 عاماً، بعدما شهد عام 2015 نمواً بنسبة 4,4 في المئة.

وحذر وزير الاقتصاد الكوبي ريكاردو كابريساس من أن ذلك «يضعنا داخل سيناريو يستحيل تغييره على المدى القصير»، وسيكون مصحوباً بـ«قيود شديدة».

على الجزيرة الشيوعية، يلامس عهد آل كاسترو نهايته. فقد توفي فيدل، والد الثورة الكوبية، في تشرين الثاني/نوفمبر عن 90 عاماً، وأخوه راؤول سبق وأعلن أنه سيترك منصبه في عام 2018، من دون كشف أي مؤشرات إلى خلفه المحتمل.