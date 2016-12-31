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تراجع الناتج المحلي 0,9 % وتسجيل عجز لأول مرة منذ 23 عاماً

2017 عام صعب لكوبا اقتصادياً
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تاريخ النشر: الأحد 01 يناير 2017

هافانا (أ ف ب)

كان يمكن لعام 2017، العام الأخير لراؤول كاسترو على رأس السلطة في كوبا، أن يكون أفضل مما هو متوقع. فاقتصاد الجزيرة الشيوعية آخذ في التباطؤ، وفنزويلا الحليفة لا تزال غارقة في أزمتها، ودونالد ترامب سيدخل البيت الأبيض.

ووفقاً لأرقام رسمية أعلنت الأسبوع الحالي، فإن إجمالي الناتج المحلي الكوبي تراجع بنسبة 0,9 في المئة في عام 2016، مسجلة عجزاً للمرة الأولى خلال 23 عاماً، بعدما شهد عام 2015 نمواً بنسبة 4,4 في المئة.

وحذر وزير الاقتصاد الكوبي ريكاردو كابريساس من أن ذلك «يضعنا داخل سيناريو يستحيل تغييره على المدى القصير»، وسيكون مصحوباً بـ«قيود شديدة».

على الجزيرة الشيوعية، يلامس عهد آل كاسترو نهايته. فقد توفي فيدل، والد الثورة الكوبية، في تشرين الثاني/نوفمبر عن 90 عاماً، وأخوه راؤول سبق وأعلن أنه سيترك منصبه في عام 2018، من دون كشف أي مؤشرات إلى خلفه المحتمل.

في هذا الإطار، اعتبر الخبير الاقتصادي الكوبي من جامعة «خافيريانا» في كولومبيا بافيل فيدال أن «السنة الرئاسية الأخيرة لراؤول كاسترو، ستكون واحدة من السنوات الأصعب في ما يتعلق بالسياسة الاقتصادية منذ استلامه» السلطة في عام 2006. ... المزيد
     
 

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