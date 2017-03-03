حمدان بن راشد يصدر تعميماً بشأن إعداد مشروع «موازنة 2018»

دبي (الاتحاد)

أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية التعميم المالي رقم «1» لسنة 2017، بشأن إعداد مشروع الموازنة العامة للاتحاد للسنة المالية 2018.

جاء التعميم بمناسبة البدء في إعداد مشروع الموازنة العامة للاتحاد للسنة المالية 2018، والتي تمثل السنة الثانية ضمن الخطة الخمسية للسنوات 2017 - 2021.

وتم إعداد مشروع الميزانية للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة انسجاماً مع رؤية الإمارات 2021، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم «168 7و6» لسنة 2015، والذي أقر على تمديد خطة إعداد الموازنة العامة للاتحاد من ثلاث إلى خمس سنوات، ابتداءً من خطة موازنة السنوات 2017 - 2019، لتصبح خطة موازنة السنوات 2017- 2021 مع مراعاة التحديثات السنوية على الخطط.

وأكد سموه ضرورة استخدام مبادئ نظام الموازنة الصفرية عند إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد، وكذلك العمل بالقواعد والضوابط الموضحة في نظام دليل الإجراءات المالية الموحد.