موزة الحمادي.. مولعة بالتراث

بدرية الكسار (أبوظبي)
لم يكن عدم إتمام التعليم عائقا أمام موزة الحمادي، التي تزوجت في سن الـ 14 عاما وتحملت مسؤولية أسرة، فقد حملت في داخلها تحديا كبيرا لكل عائق يقف أمامها، ونظرا لقوة انتمائها لتراثها اتجهت إلى صناعة البرقع، بالإضافة إلى إبداعها في طهي الأكلات الشعبية المحلية التي تميزت بالبهارات الخاصة.
وبدأ مشروع الحمادي من خلال المشاركة الأولى في مشروع «أسرة منتجة»، في مركز التنمية الاجتماعية بمدينة خورفكان، وتبعتها مشاركة في معرض شبيه أقيم في أبوظبي، لتتوالى المشاركات وصولا إلى ملتقى «السيفه» الرابع، الذي حصلت فيه على تكريم من قبل دائرة الثقافة والإعلام في حكومة الشارقة.
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ولم يتوقف طموح الحمادي عند هذا الحد، بل اتجهت إلى حفل تراثي آخر تمثل في الطهي، إلى ذلك، تقول «لم أعتمد على الخياطة فقط، بل توسعت في عملي لإعداد الأكلات الشعبية، كما أعد البهارات، التي أستعملها في الطهي مثل السمن العربي والأسماك المجففة لصناعة «المالح»، و»المهياوة»، والسحناه»، والمخللات بأنواعها. بالإضافة إلى تجهيز القهوة وتحميصها ومزجها بالهيل والزعفران بخلطة سرية». وهي لم تغفل الإسهام في عام الخير، تقول «شاركت في المبادرة من خلال إعداد أطباق وأكلات شعبية، وتوزيعها على العمال والمزارعين في خورفكان».
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وتقول الحمادي إنها حصلت على رخصة المشاريع المنزلية بعد فحص المأكولات التي تعدها من قبل مختبر دبي للأغذية حرصاً على الصحة العامة، وكذلك لنشاطها في مجال الخياطة والحياكة والمنزلية، كما حصلت على رخصة رسمية من الدائرة الاقتصادية.