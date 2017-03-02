عرائس يرتدين فساتين زفاف الجدات

أبوظبي (الاتحاد)
أفاد خبراء أن هناك اتجاهاً متزايداً بين البريطانيات لارتداء فساتين الزفاف التي ارتدتها أمهاتهن وجداتهن، بل وجدات الجدات لما قد يعود إلى 150 عاماً.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، احتلت تيس نوال، من لوثيان الشرقية في اسكتلندا عناوين الصحف بعد أن فقدت ثوب عرس فيكتوري ورثته من جدتها الكبرى التي ارتدته عام 1870، إلا أنها وجدته بعد مناشدة على «فيسبوك».
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وأضاف هاميش أن مصممي فساتين الزفاف، الذين يعمل معهم أكدوا شيوع هذا الاتجاه بين العرائس اللاتي إما أن يخترن ارتداء أثواب أسلافهن كما هي، أو يضفن لمسة عصرية عليها، تخليداً لذكرى إحدى أفراد الأسرة.