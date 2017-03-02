عرائس يرتدين فساتين زفاف الجدات

أبوظبي (الاتحاد)

أفاد خبراء أن هناك اتجاهاً متزايداً بين البريطانيات لارتداء فساتين الزفاف التي ارتدتها أمهاتهن وجداتهن، بل وجدات الجدات لما قد يعود إلى 150 عاماً.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، احتلت تيس نوال، من لوثيان الشرقية في اسكتلندا عناوين الصحف بعد أن فقدت ثوب عرس فيكتوري ورثته من جدتها الكبرى التي ارتدته عام 1870، إلا أنها وجدته بعد مناشدة على «فيسبوك».

لكن تيس لم تكن الوحيدة التي تلجأ للماضي بحثاً عن الإلهام، حيث يقول هاميش شيبارد، مؤسس موقع «Bridebook» البريطاني، إن حفلات الزفاف تركز على الأسرة لذلك فإن ارتداء ثوب يربط بين الأجيال يعد وسيلة رائعة لإضافة لمسة فريدة من نوعها على الزفاف.

وأضاف هاميش أن مصممي فساتين الزفاف، الذين يعمل معهم أكدوا شيوع هذا الاتجاه بين العرائس اللاتي إما أن يخترن ارتداء أثواب أسلافهن كما هي، أو يضفن لمسة عصرية عليها، تخليداً لذكرى إحدى أفراد الأسرة.