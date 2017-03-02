أبوظبي (الاتحاد)

تتمتع إميلي سكاي (32 سنة) بقوة كبيرة في عالم اللياقة البدنية إذ لديها ملايين المتابعين الذين تلهمهم ليصبحوا أكثر صحة ونشاطاً.

ورغم أنها تبدو ذات جسد ووجه مثاليين، إلا أنها تريد أن يعرف الجميع أنها ليست كذلك، وأن عيوبها هي التي جعلتها مميزة.

وتقول سكاي، وفق موقع «today»، إنها كانت مثار سخرية بسبب شكل عيونها عندما كانت في المدرسة، حيث كانت الفتيات يطلقن عليها «عيون الضفادع»، وكن يقمن بأصوات الضفدع ويضحكن عليها عندما تمر بجانبهن، كما كن يسخرن من نحافتها الشديدة، حتى انتهى بها الأمر بأن تكره جسدها وعينيها ما أودى بها إلى الاكتئاب.

وعندما كبرت إميلي تعلمت رؤية الأمور بنفسها من دون النظر لآراء الآخرين، وأدركت أنها تتمتع بشكل عينين مميز. كما اكتشفت أن اللياقة البدنية ستجعلها تشعر بالقوة لتصبح أكثر سعادة وثقة في جسدها.

وتؤكد سكاي أن الكمال غير موجود، وأن ما قد يراه الآخرون «عيباً» هو ما يجعل الشخص فريداً، مشددة على أن المهم هو أن يحب المرء نفسه مهما يكن.