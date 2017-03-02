أبوظبي (الاتحاد)
تتمتع إميلي سكاي (32 سنة) بقوة كبيرة في عالم اللياقة البدنية إذ لديها ملايين المتابعين الذين تلهمهم ليصبحوا أكثر صحة ونشاطاً.
ورغم أنها تبدو ذات جسد ووجه مثاليين، إلا أنها تريد أن يعرف الجميع أنها ليست كذلك، وأن عيوبها هي التي جعلتها مميزة.
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وعندما كبرت إميلي تعلمت رؤية الأمور بنفسها من دون النظر لآراء الآخرين، وأدركت أنها تتمتع بشكل عينين مميز. كما اكتشفت أن اللياقة البدنية ستجعلها تشعر بالقوة لتصبح أكثر سعادة وثقة في جسدها.
وتؤكد سكاي أن الكمال غير موجود، وأن ما قد يراه الآخرون «عيباً» هو ما يجعل الشخص فريداً، مشددة على أن المهم هو أن يحب المرء نفسه مهما يكن.