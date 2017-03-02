مصممة «المطبخ» على قائمة «فوربس»



تاريخ النشر: الجمعة 03 مارس 2017 ترجمة: عزة يوسف أصبحت العلامة التجارية، التي أطلقتها البريطانية هولي سكارسيلا للملابس من مطبخها، واحدة من أسرع ماركات الأزياء انتشاراً في غضون 18 شهراً فقط. وحصلت هولي (27 سنة) على الآلاف من المتابعات والعميلات اللاتي من بينهن نجمات شهيرات مثل بليك ليفلي وإيفا لونجوريا. وبحسب موقع «dailymail»؛ تباع علامتها التجارية «Pampelone Clothing» الآن في 20 دولة عبر 90 فرعا، كما جاء اسم هولي مؤخرا في مجلة «فوربس» ضمن قائمة الـ 30 شخصية تحت سن الـ 30، كما أنها تسير على خطى فيكتوريا بيكهام بالتعاون مع Mother2mothers على حملة خيرية كبرى للأزياء. وبعد تخرجها في الجامعة مباشرة، أطلقت هولي مسيرتها المهنية كمروجة لعلامات تجارية للموضة مثل بوما ويو جي جي أستراليا وتيفاني وماركة المجوهرات الفاخرة آستلي كلارك. ثم قررت ترك وظيفتها ووضع علامة تجارية خاصة بها بعد أن استوحت أسلوبها من النساء في بلدة سان تروبيه الفرنسية عندما كانت تعيش هناك. وقررت إنشاء علامتها الخاصة في ديسمبر 2014، وأطلقتها في الأسواق في يوليو 2015 بعد تصميم القطع بنفسها من منزلها ثم تصنيعها في الهند. وحصلت خلال ستة أشهر فقط على تمويل لإنتاج الملابس، وأطلقت موقعها الإلكتروني على شبكة التواصل الاجتماعي.