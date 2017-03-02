«قطة على نار» يبحث في مفهوم الطمع

القاهرة (الاتحاد)
«قطة على نار» فيلم اجتماعي درامي، استند إلى عديد من العلاقات المتداخلة في المجتمع، والتي كان محورها طمع بعض الأبناء في الميراث.
ودارت الأحداث حول المقاول «محمود» الذي يصاب بمرض السرطان، وله ولدان، الأكبر «مختار» ضعيف الشخصية، متزوج من امرأة جميلة «يسرية»، ويتعجل الاثنان موته من أجل الميراث، والأصغر «أمين» لا يطمع في أموال أبيه ويعيش في عزلة مع زوجته «جيجي»، وهي فتاة لديها مطامع كثيرة، ويصبح غير قادر على معاشرتها، لأنه يراها السبب المباشر في انتحار صديقه، وتنتشر في المنزل شائعة تفيد أن «أمين» كان على علاقة شاذة بصديقه، ويتصدى الأب للشائعة لينفيها عن ابنه.
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وعن ذكرياته مع الفيلم، قال المخرج سمير سيف «الفيلم من نوعية مختلفة عن توجهاتي، فأنا مصنف على أنني مخرج أفلام أكشن أو حركة، و«قطة على نار» يحتاج لمخرج ممثلين، وكان هذا الاختيار يؤكد ثقة نور المنتج في قدراتي كمخرج قادر على إخراج كل أنواع الأفلام وليس لوناً معيناً فقط».
وعرض الفيلم في 19 ديسمبر 1977 وشارك في بطولته فريد شوقي، الذي جسد شخصية الوالد «محمود»، ونور الشريف «أمين»، وإبراهيم خان «مختار»، وليلى طاهر «يسرية»، وبوسي «جيجي»، ومريم فخر الدين وشريهان، وهو مقتبس من الفيلم الأميركي «قطة على سطح صفيح ساخن»، وكتب له السيناريو رفيق الصبان، والحوار هاني مطاوع وأخرجه سمير سيف.