محمد الكحلاوي.. رائد الغناء الديني

القاهرة (الاتحاد)
محمد الكحلاوي يعد رائد الغناء الديني، فقد سخّر الفن ليكون طريق دعوة وحض على الفضيلة، وكان له السبق في كل ألوان الغناء التي اشتهر بها.
ولد في محافظة الشرقية عام 1912، يتيماً بعدما توفيت والدته أثناء ولادته ولحق بها والده وهو طفل صغير، وانتقل للعيش مع خاله في حي باب الشعرية في القاهرة، وتلقى تعليمه في إحدى مدارس الراهبات، وحفظ القرآن في جامع سيدي الشعراني، وألحقه خاله بالتعليم الديني الأزهري، وكان لدراسته الدينية أثر بالغ في إتقانه العربية وتصحيح مخارج ألفاظه وإلقاء الشعر والمدائح النبوية، واحتضنه خاله الفنان محمد مجاهد الكحلاوي، وكان لملازمته خاله في حفلاته الأثر الكبير، حيث تشبع بالحياة الفنية وورث عنه الصوت الجميل والأداء المتميز.
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وانضم للإذاعة في بدايتها عام 1934، وكون ثلاثياً مع بيرم التونسي وزكريا أحمد وحققوا نجاحات في الأغنية البدوية، وركز في مرحلته الأخيرة على الغناء الديني الذي مثل نصف إنتاجه الفني، فقد لحّن أكثر من 600 لحن أنشدها في مدح الرسول، والتسبيح لله والدعوة إلى التدبر في صنعه.
وبعد حرب 1948 أنشد الأغاني الوطنية باللهجة البدوية، وحصل خلال مشواره على جوائز وأوسمة، وانتخب نقيباً للموسيقيين 1945، لكنه تنازل عن المنصب لمحمد عبدالوهاب، وفي أواخر أيامه هجر عمارته المطلة على النيل في حي الزمالك، وبنى مسجداً يحمل اسمه وبنى فوقه استراحة وسكنها، وبنى فيه مدفنه الذي دفن فيه عقب وفاته عام 1982.