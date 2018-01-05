«ثنائية» لسالم بن غدير وسيمار ومولن في «ميدان»

دبي (الاتحاد)

سيطر المدربان سالم راشد بن غدير، وساتيش سيمار، والفارس ريتشارد مولن على مجريات أول سباقات مضمار ميدان في عام 2018، الذي أقيم يوم أمس الأول، حيث حققا ثنائية مستحقة في السباق الذي أقيم برعاية مجموعة ميدان للتطوير العقاري.

وتصدر الحفل سباق مدينة محمد بن راشد آل مكتوم ديستركت1 لمسافة 1600 متر للتكافؤ المشهد في الشوط الرئيس، على الأرضية الرملية التي فاز بها الجواد «سيكريت أمبيشن».

وحقق المدرب سالم بن غدير نجمته الأولى عبر الجواد «منتسرات» لأحمد غليطة المهيري وبقيادة الفارس زافير زياني، في الشوط السادس لمسافة 2200 متر، وسجل «منتسرات» فوزاً لافتاً بلغ 10.5 طول، مسجلاً زمناً قدره 2:19:06 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني للمدرب بن غدير في الشوط السابع والختامي «عشبي» لمسافة 1400 متر، حيث حقق الجواد «هورنسبي» لماجد علي المرزوقي، وبقيادة مايكل بارزلونا الفوز بفارق 1.5 طول، وسجل البطل زمناً قدره 1:23:32 دقيقة.