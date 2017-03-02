ليلى علوي ترفض دخول «قصر العشاق»

القاهرة (الاتحاد)

اعتذرت ليلى علوي عن عدم المشاركة في مسلسل «قصر العشاق» أمام حسين فهمي وعزت العلايلي، بسبب رفضها التعاون مع منتج العمل، بعد أن واجهت مشاكل كثيرة في تعاونها الأخير معه من خلال مسلسل «هي ودافنشي» الذي شاركت في بطولته مع خالد الصاوي وعرض في رمضان الماضي، حيث عانت منه كثيراً في دفع مستحقاتها المالية في مواعيدها، إلى جانب تقليصه موازنة العمل وخلافاته المالية مع الفنانين والفنيين، وهو ما أثر على خروجه بالصورة المأمولة.

وكانت ليلى اعتذرت قبل فترة عن هدم القيام ببطولة مسلسل «قتل خطأ» من تأليف مدحت عبدالقادر وإخراج حسني صالح، لعدم ملاءمة الشخصية لها، وهي مديرة مدرسة خاصة تدخل في صراع مع رجل أعمال يتسبب ابنه في إصابة شقيقها لاعب كرة السلة بعاهة مستديمة في حادث سير.