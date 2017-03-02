سمية تبعد دينا فؤاد عن «أفراح إبليس»

القاهرة (الاتحاد)

تسبب ارتباط دينا فؤاد بتصوير مشاهدها بشكل مكثف في مسلسل «الحلال» أمام سمية الخشاب ويسرا اللوزي في اعتذارها عن عدم المشاركة في بطولة الجزء الثاني من مسلسل «أفراح إبليس» أمام جمال سليمان وصابرين، علماً بأنها كانت شاركت في بطولة الجزء الأول عام 2009، وقدمت دوراً مثل نقلة مهمة في مشوارها الفني، حيث انهالت العروض عليها بعده وشاركت في بطولة عدد من المسلسلات، منها «الدالي» و«آدم» و«كيد النسا» و«خطوط حمراء» و«الشك» و«الصياد».

وكانت ارتبطت منذ فترة بمسلسل «لعبة الصمت» الذي تشارك في بطولته أمام ياسر جلال وهنا شيحة، ومن المقرر أن يعرض المسلسلان خلال شهر رمضان المقبل، وتعود دينا من خلالهما إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب عامين منذ شاركت في مسلسلي «أريد رجلاً» و«من الجاني».