عمرو سعد يتجاوز أزمة «حسن الغريب»

القاهرة (الاتحاد)

تجاوز عمرو سعد أزمة مسلسله الجديد الذي ينافس به في سباق شهر رمضان المقبل «أيام حسن الغريب»، والذي كان يحمل حتى أيام قليلة مضت عنوان «وضع أمني»، وهو الاسم الذي أصر عمرو على تغييره بعدما تشاءم منه بسبب دخوله في عدد من الأزمات منذ بدء الإعلان عنه، حيث تعاقد في البداية مع جهة الإنتاج التي قدم معها في رمضان الماضي مسلسل «يونس ولد فضة»، ولكنها طلبت تأجيله إلى العام القادم بسبب عدم انتهاء مؤلفه منه، وارتباطها بأعمال أخرى، فتعاقد مع شركة إنتاج أخرى، وفشل في العثور على نص ملائم.

وحين عرضت عليه الشركة الأولى النص مجدداً اعتذر مخرج العمل عنه، وبعد عدد من الترشيحات استعان بالمخرج مجدي أحمد علي الذي أخرج له آخر أفلامه «مولانا»، وكان تعاون معه في تجربة تلفزيونية من قبل من خلال مسلسل «مملكة الجبل» العام 2010، ويشارك مع عمرو في بطولة المسلسل الجديد كل من ريهام حجاج، ونهال عنبر، وصلاح عبدالله ووليد فواز، ورانيا منصور، وأحمد عبدالله محمود، وتأليف مصطفى حمدي.