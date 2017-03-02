قصي خولي: «الدولارات» سبب اعتذاري عن «أرض جو»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بعد أن كان أحد المرشحين الرئيسين في بطولة مسلسل «أرض جو» أمام بطلته غادة عبد الرازق، اعتذر السوري قصي خولي عن عدم المشاركة في بطولته، موضحاً أن سبب اعتذاره يعود إلى عدم قناعته بالمقابل المادي الذي يتقاضاه بالدولار، لافتاً إلى أنه تعامل باحترافية مع الأمر، خصوصاً أنه تجمعه صداقة كبيرة مع غادة، التي عمل معها في الموسمين الماضيين لبرنامج اكتشاف المواهب «أراب كاستينج»، لكنه يفصل تماماً بين الصداقة والعمل، وهو الأمر الذي لم تعترض عليه غادة رغم محاولات إقناعها له بالمشاركة.

وقال إنه لا يستطع أن يجزم إذا كان سينافس في الماراثون الرمضاني لهذا العام بأحد الأعمال أو سيكون خارجه، وهو حالياً في مرحلة قراءة، بعض السيناريوهات لأعمال في مصر وسوريا، إلى جانب عمل عربي مشترك، لكنه حتى الآن لم يجد الدور الذي يقدمه على الشاشة الفضية بشكل جديد.

«عامل نظافة» و«شحاد»

وأوضح أن الدراما العربية في الآونة الأخيرة أصبح أغلب موضوعاتها متشابهة إلى حد كبير، لافتاً إلى أن هذا الأمر ليس عيباً، خصوصاً أن الأحداث التي مر بها الوطن العربي، أثرت بشكل عام على مجرى أحداث الدراما، مشيراً إلى أن تشابه الموضوعات جعل أغلب الأدوار متشابهة إلى حد كبير، لذلك فهو لا يريد أن يحبس نفسه في قفص معين من الأدوار، لاسيما أنه أحد الفنانين، الذي يريد أن يخرج طاقاته الإبداعية في التمثيل بين عمل وآخر، لذلك فهو يتمنى في المستقبل أن يتم ترشيحه لأدوار غريبة ومجنونة في الوقت نفسه، مثل «عامل نظافة» أو «شحاد».