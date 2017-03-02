ماكلارين تستعد لإطلاق الجيل الثاني من فئة «السوبر»

يحيى أبوسالم (دبي)

يستعد عشاق السيارات، لاستقبال معرض جنيف الدولي للسيارات بنسخته 87، الذي سينطلق يوم 7 مارس الجاري. وتستعد شركات السيارات العالمية للكشف عن آخر وأحدث طرازاتها والتقنيات والتكنولوجيا الجديدة المستخدمة في عالم السيارات. ولعل البريطانية ماكلارين من أوائل الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج السيارات الرياضية والفائقة السرعة، التي كشفت بشكل غير موسع عن نسختها الثانية والجديدة كلياً من فئة السوبر، والتي تستعد للكشف عنها وعن كامل مواصفاتها خلال المعرض.

سيارات السوبر

وأكدت ماكلارين أن الطراز الجديد من سياراتها، سيعمل على رفع التوقعات المتعلقة بقدرات سيارات السوبر، حيث يتمتع بأداء كبح أسطوري يماثل تسارعها الخارق. وتصل السيارة السوبر الجديدة من ماكلارين إلى سرعة 200 كم في الساعة خلال 7.8 ثانية، فيما يمكنها إجراء عملية الكبح من هذه السرعة وحتى التوقف التام خلال 4.6 ثانية تقطع خلالها 117 مترا، وهي أقل بمقدار ستة أمتار عن المسافة التي يقطعها طراز 650 إس أثناء الكبح، فيما يعادل تقريبًا أداء طراز ماكلارين بي 1 الأسطورية.

اختبارات صارمة