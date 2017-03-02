«إنستجرام لايف».. بث مباشر يعترضه متطفلون

أبوظبي (الاتحاد)

مع انتشار تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر مؤخرا «إنستغرام لايف»، الذي يتيح للمستخدم التواصل بالصوت والصورة في بث حي ومباشر مع إمكانية التعليق مع قبل المتابعين.

ويمكن اعتبار «إنستغرام لايف» نشرة أخبار مباشرة من قلب الحدث، يتفاعل فيها المتابعون مع صاحب الحساب، ومع المشاهدة تتوالى الردود والتعليقات التي قد تبدر من متطفلين تشمل انتقادات خارج حدود اللياقة كاستخدام ألفاظ بذيئة، ما يؤثر على سير عملية التواصل.

يجد خليفة المحرزي، مستشار أسري، أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت بلا رقيب، وأدت إلى حالات حدوث تفكك أسري بفعل انفتاح هذه الوسائل وعدم نضج بعض المتعاملين معها أو عدم وجود توازن أو غياب ضمير وعدم وجود الرقيب، مُضيفاً «لا نستطيع أن نصدر حكما واحدا على أنَّ وسائل التواصل الاجتماعي جيدة أو غير جيدة في ظل التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع»، مُشدّداً على أهمية تعامل كل مجتمع مع هذه الوسائل تبعاً لغاياته وأهدافه، لكي يستطيع أن يُكيّف هذه الوسائل تبعاً لأهدافه.

ويقول «التكنولوجيا الرقمية تسلَّلت إلى نسق التفاعل الاجتماعي مفسحةً المجال لظهور أنماط جديدة من العلاقات الاجتماعية تتسم بالتلقائية والسطحية والاتساع والتنوع، وفاتحة الباب أمام التواصل بين الأفراد لتشكيل العلاقات وتبادل الخبرات والاهتمامات، من خلال الرسائل والملفات والصور في بيئة افتراضية»، مُضيفاً أنَّ هذه الوسائل أصبحت جزءاً من الحياة الاجتماعية، حيث تغلغلت في النسيج الاجتماعي، وبات كثيرون يعتمدون عليها في جميع أوجه الأنشطة الاجتماعية الرسمية وغير الرسمية، إلاَّ أنَّها تركت آثاراً سلبية في العلاقات الاجتماعية ومستوى التفاعل الاجتماعي.