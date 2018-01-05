العويس يخطف الأضواء في الافتتاح بلقب «الثاني»

أبوظبي (الاتحاد)

توج الفارس محمد عمران العويس بالمركز الأول في الشوط الثاني، ضمن منافسات اليوم الأول لبطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز 2018، المؤهلة لكاس العالم والتي ينظمها نادي أبوظبي للفروسية وتختتم اليوم.

وتقام جولات النسخة الرابعة عشرة من الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم للقفز، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية.

وجاء فوز العويس الذي كان نجم اليوم الأول دون أخطاء، على صهوة «باستيان» على حواجز بارتفاع 130 سم، بمواصفات المرحلتين، وشارك فيها 7 من الفرسان، وبلغت الجوائز 20 ألف درهم.

وسجل البطل زمن قدره 26:23 ثانية، فيما جاء في المركز الثاني الفارس موفي الكربي على صهوة «ستاكادو» بزمن 31:54 ثانية، وحل في المركز الثالث الفارس عبد الرحمن أحمد أمين على صهوة «كوراندو» بزمن 34.35 ثانية.