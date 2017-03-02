الفرح والطبيعة والطفولة ثالوث المشاركة المحلية في «دبي كانفس»

أربع فنانات مواطنات شابات ينافسن فنانين عالميين في الفن ثلاثي الأبعاد ضمن مسابقة «دبي كانفس»، فقد استطعن وضع بصماتهن في جداريات تنشر السعادة في واجهة «سيتي ووك» بدبي، طارحات أفكاراً تنسج ألوان الفرح، وترسم أحلام الطفولة، وتروي حكايات من الطبيعة. وبرهنت المشاركات رغم قلة خبرتهن على قدرتهن على الإسهام في سباق الإبداع البصري العالمي في إمارة دبي التي تحولت إلى ورشة ملهمة في الهواء الطلق تتباهى بالجمال، وتوزع السعادة على زوارها والمقيمين فيها.

أحمد النجار (دبي)

لم تتوقع الشابة أسماء الخوري ابنة الـ 19 ربيعاً، أن يقترن اسمها بنخبة من مشاهير فن الشارع «ثلاثي الأبعاد» والرسم المعاصر، لاسيما أنها حديثة الخبرة، ولا تمتلك تجربة سابقة في هذا المجال، واصفة نفسها بـ «المحظوظة» لكونها تمثل بلدها في تظاهرة فنية عالمية مرموقة. وقالت إن «دبي كانفس» أول محطة فنية تمثل وسام فخر بالنسبة لها، موضحة أنها تقدمت للمسابقة بعمل اسمه «دبي مدينة السعادة»، نال إعجاب لجنة اختيار المشاركين، ووافقت على انضمامها للمسابقة.

«فوق السحاب»

وقررت أسماء المشاركة بعمل فني يحمل عنوان «دبي فوق السحاب». إلى ذلك، قالت «يكفيني فخراً أن عملي يعرض إلى جانب مجسمات وجداريات مبهرة نفذها أقدم فناني العالم في هذا المجال»، مضيفة «يحتوي العمل على حبل يخيل للزائر بأنه يمشي فوقه ليرى جمال دبي ومعالمها من فوق السحاب». وتفيد بأن العمل عبارة عن رسم ثلاثي الأبعاد لشلال تتساقط مياهه وسط غابة، فيما يمتد جذع شجرة كبيرة بين صخرتين على حافتيه، يعطي المشاهد إحساساً بأجواء الغابة النقية، مشيرة إلى أن العمل يحتوي على جناح فراشة تعطي الزائر فرصة تخيل نفسه محلقاً.