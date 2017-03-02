«رالف لورين» تقدم مجموعة شبابية

أزهار البياتي (الشارقة)

قدمت «رالف لورين» العلامة الأميركية الشهيرة في صناعة الأزياء للموسمين المقبلين من ربيع وصيف 2017، تشكيلة متميّزة من الملابس الرجالية، مبتكرة طرازاً كلاسيكياً معاصرة من القطع التي تتسم بنفحات الحيوية ونبض الشباب، مستعرضة أشكالاً متنوعة من الفئات التي تلبي احتياجات الرجل ومتطلباته في مختلف الأوقات والمناسبات.

37 تصميماً

عكست أهم خطوط موضة «لورين» الرجالية الجديدة عناصر متجددة من الجرأة، والعملية، والثقة، طارحة أفكاراً وتصاميم، تضيف إلى دولاب الرجل خلال المواسم المقبلة مزيداً من الألوان، عبر ابتكارها نماذج وخامات، تمثل أفضل فنون الحياكة الراقية، مستعيدة إحياء صياغة مفهوم النمط الكلاسيكي، بمخرجات عصرية ضمت أكثر من 37 تصميما، ما يجعلها مناسبة لمرافقته في مختلف أنشطته لساعات النهار أو المساء، وتنسجم مع تطلعاته بالظهور بهندام شبابي أنيق.

فئات متنوعة

في هذه المجموعة الربيعية اهتمت «Ralph Lauren» بتقديم فئات متنوعة الأغراض، بحيث تلتقي مع متطلبات مختلف الظروف والمناسبات، فمنها ما يندرج تحت خانة الملابس الرسمية التي تناسب رجل الأعمال، كالبدل والأطقم الكلاسيكية الأنيقة، ومنها ما يناسب مع أوقات المساء وساعات الاسترخاء ونزهات المقاهي من فئة «السمارت شيك»، بالإضافة إلى فئة ثالثة عملية وحيوية من طراز ما يعرف بـ»السمارت كاجول»، التي تحمل سمات رياضية مرنة تلائم رتم الشباب.

خامات وألوان

رجل «رالف لورين» في الفصلين المقبلين سيتمتع بخيارات متعددة، عبر قطع منتقاة من الأزياء التي تتسم بالخفة والترف، برز منها خامات وثيرة من القطن واللينين، والصوف والكشمير، والجاكار الإيطالي، مع أقمشة الحرير الطبيعي، والدينم «الجينز»، والجلد المرن، مفصلة حسب موديلات جديدة، منها سترات تشبه الطراز الرياضي الذي ينتهي بسحابات معدنية كملابس راكبي الدرجات، ومنها جاكيتات مريحة تذكر بنمط السفاري وأسلوب الرجل المغامر والشغوف بالاستكشاف، مع بعض من البنطلونات المستقيمة، والكنزات الكشميرية، والقمصان التقليدية المتعددة الاستعمالات، طغت عليها مسطرة لونية متناغمة من الأزرق الكحلي، والرمادي النفطي، والرصاصي الفضي، مع البني الكاكي، والبيج الرملي، والأحمر الخمري، بالإضافة إلى قطع بيضاء ناصعة.