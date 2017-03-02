«رالف لورين» تقدم مجموعة شبابية

أزهار البياتي (الشارقة)
قدمت «رالف لورين» العلامة الأميركية الشهيرة في صناعة الأزياء للموسمين المقبلين من ربيع وصيف 2017، تشكيلة متميّزة من الملابس الرجالية، مبتكرة طرازاً كلاسيكياً معاصرة من القطع التي تتسم بنفحات الحيوية ونبض الشباب، مستعرضة أشكالاً متنوعة من الفئات التي تلبي احتياجات الرجل ومتطلباته في مختلف الأوقات والمناسبات.
37 تصميماً
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فئات متنوعة
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خامات وألوان
رجل «رالف لورين» في الفصلين المقبلين سيتمتع بخيارات متعددة، عبر قطع منتقاة من الأزياء التي تتسم بالخفة والترف، برز منها خامات وثيرة من القطن واللينين، والصوف والكشمير، والجاكار الإيطالي، مع أقمشة الحرير الطبيعي، والدينم «الجينز»، والجلد المرن، مفصلة حسب موديلات جديدة، منها سترات تشبه الطراز الرياضي الذي ينتهي بسحابات معدنية كملابس راكبي الدرجات، ومنها جاكيتات مريحة تذكر بنمط السفاري وأسلوب الرجل المغامر والشغوف بالاستكشاف، مع بعض من البنطلونات المستقيمة، والكنزات الكشميرية، والقمصان التقليدية المتعددة الاستعمالات، طغت عليها مسطرة لونية متناغمة من الأزرق الكحلي، والرمادي النفطي، والرصاصي الفضي، مع البني الكاكي، والبيج الرملي، والأحمر الخمري، بالإضافة إلى قطع بيضاء ناصعة.