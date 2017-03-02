«بايك شير».. مبادرة صحية لوسائل نقل ترفيهية

نسرين درزي (أبوظبي)

محطات الدراجات الهوائية الجديدة «بايك شير» تدخل مرافق متفردة إلى قائمة المواقع اللافتة في أبوظبي، وتربط الوجهات السياحية والسكنية بشبكة مسارات ترفيهية تضفي ملامح رياضية محببة إلى شوارع المدينة ومناطقها المجاورة. ومن جزيرة ياس إلى شاطئ الراحة وجزيرتي الريم والمارية وصولاً إلى ميناء العاصمة، أصبح بإمكان الجميع الاستفادة من هذه الخدمة، التي تحولت إلى مبادرة مجتمعية تشجع على أنماط حياة صحية ووصل عدد مستخدميها مع نهاية 2016 إلى أكثر من 11 ألف زائر.

60 دقيقة

«بايك شير»، المصنفة خدمة نقل صديقة للبيئة، والتي تعمل على تأجير الدراجات الهوائية بالتعاون مع شركة سياكل، تلفت الأنظار في أماكن وجودها. وتدعو إلى تجربتها ليس الرياضيين وحسب، وإنما عشاق الحركة وهواة التنقل بنشاط ممن يجدون معها ضالتهم لقضاء يوم مريح بأقل جهد وأقل ضغط وتكاليف. وتتوافر هذه الخدمة على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع بما فيها العطلات والأعياد وتتوزع حالياً مع أكثر من 350 دراجة هوائية على 28 محطة مركزية ضمن المرحلة الأولى من المشروع، ومن المقرر أن يرتفع العدد إلى 50 محطة خلال الأسابيع المقبلة مع زيادة مواقع جذب إضافية بينها جزيرة السعديات التي تعد مرفقاً حيوياً من المطلوب ضمه إلى شبكة محطات «سياكل».

ولعيش التجربة كاملة كانت الانطلاقة من محطة ممشى المارينا في جزيرة ياس. وعند الوصول إلى الرصيف حيث تصطف الدراجات بشكل منظم وبموازاة بعضها، كان لا بد من التوجه أولاً إلى الشاشة الإلكترونية متعددة اللغات، والتي تكشف للمستخدم كل ما يحتاجه من معلومات عن رحلته وتمكنه من الدفع عبر بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم المباشر. وتشير البيانات إلى أن خدمة «بايك شير» تتيح إمكانية استئجار دراجة هوائية متفردة التصميم ليوم واحد أو لـ3 أيام أو شهر أو سنة بحسب الحاجة. وتحدد الرسوم بمدة 60 دقيقة، فيما تكون الساعة الأولى مجانية على أن يتم إرجاع الدراجة قبل الوقت المحدد، ومع كل التزام بالتوقيت لا يدفع الراكب ثمن التذكرة إلا مرة واحدة حتى لو تكرر استخدامه للدراجة عدة مرات في اليوم ومن محطات مختلفة ضمن شبكة الخدمة.