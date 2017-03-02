إصرار مصابة بمتلازمة داون في سباق الماراثون

القاهرة (الاتحاد)

رغم الرطوبة العالية وإصابة كاحلها أصرت كايلي وليامسون، المصابة متلازمة «داون»، على إتمام نصف ماراثون أوستن، الذي أقيم مؤخرا، في ولاية تكساس الأميركية، فكانت تسير أحياناً وتجري أحياناً أخرى.

وحسبما ذكر تقرير على الموقع الإلكتروني «today» أدركت والدتها، ساندي ويليامسون، أن الألم يعوق ابنتها البالغ عمرها 26 عاماً، لذلك نصحتها أن تتوقف حتى تجنب ابنتها المزيد من العذاب، لكن كايلي كانت تحلم بإنهاء نصف الماراثون، وأصرت على إنهائه؛ لتصبح أول شخص مصاب بمتلازمة داون يتمكن من إنهاء نصف ماراثون أوستن، حيث أكملت 13,1 ميل في ست ساعات و22 دقيقة، و57 ثانية. وقالت إنها فخورة بنفسها وبوصولها إلى خط النهاية.

وقالت والدتها إنها لم تتفاجأ، لأن ابنتها تتمتع بالإصرار، حيث تلقت تدريباً مكثفاً للدفاع عن النفس لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى أنها تعلمت السباحة وتلعب كرة السلة مع الأولمبياد الخاصة.