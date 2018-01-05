مهرجان ليوا.. الرياضة تعانق السياحة في «تل مرعب»

منطقة الظفرة (الاتحاد)
حقق مهرجان ليوا الرياضي - تل مرعب - في نسخة 2018 نجاحاً كبيراً على كل المستويات، بعد التألق العالمي والتميز الذي شهدته المنافسات المختلفة، والتي نظمها نادي ليوا الرياضي على مدار 9 أيام دون توقف، ليكون تنظيم السباقات والفعاليات المثيرة هو حدث يومي للمهرجان والقائمين عليه، والإثارة هي عنوان أغلب التحديات التي شهدها التل ورواده منذ اليوم الأول. منطقة تل مرعب والمسارات والحلبات المقام عليها الحدث شهدت أيضاً في الفترة الماضية، حضوراً وتفاعلاً كبيراً من المشاركين في كل الرياضات، حيث أثبتت الإحصائيات أن عدد المشاركين لم يقل عن ألف متسابق ومحترف ورياضي في جميع الفعاليات، وهو رقم لا يتحقق إلا في الأولمبياد والرياضات الضخمة، كما أن الحضور الجماهيري قد تجاوز رقمهم الحالي في هذا الموسم أكثر من مئة ألف، سواء لمتابعة الفعاليات أو التخييم في منطقة تل مرعب، خاصة مع ما وفرته اللجنة المنظمة من تسهيلات لمن يرغب في التخييم في المنطقة، وجعلت من المنطقة قبلة مهمة لكل الباحثين عن المغامرة الصحراوية.وظفر المهرجان بمتابعة وحضور عالمي من مختلف شرائح السياح، خاصة مع الأجنبية في بعض الفئات، وأيضاً انتشار الأخبار والمنشورات المختلفة عن مهرجان تل مرعب، لكي يكون وبالفعل قبلة مهمة لكل من يرغب في اكتشاف المزيد عن تراث الإمارات من خلال عناصر التخييم الموجودة، بالإضافة إلى الفعاليات الرياضية المختلفة والتي وفرها المهرجان لمختلف فئات البطولة الموجودة في قلب التل.
ولعب التنوع في المنافسات دوراً كبيراً في جذب أعداد أكبر من المشاركين، خاصة مع الفئات التي ضمها المهرجان للمرة الأولى هذا الموسم، حيث يأتي في مقدمتها انطلاق وإقامة سباقات دريفت السيارات للمرة الأولى، بالإضافة لاستمرار تجارب النجاح من خلال الاستعراض الحر للسيارات والاستعراض الرملي، وتحدي صعود التل الحدث الأهم، وهي تجارب ناجحة في سباقات السيارات بفئاتها المختلفة والتي تشهد تنوعاً في القوانين واللوائح يجعلها من الفئات المحببة والمطلوبة في الأوساط الشبابية.
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