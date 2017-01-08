«اسكوريال» تمثل الإمارات في دبا الحصن للمسرح الثنائي



تاريخ النشر: الأحد 08 يناير 2017 الشارقة (الاتحاد) يشارك مسرح الشارقة الوطني في الدورة الثانية لمهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة والإعلام في الشارقة، من 15ـ19 يناير الجاري، بمسرحية «اسكوريال» تأليف الكاتب البليجكي ميشيل دي جيلدرود‏‭ (‬1898 ‬ـ ‬1962)، للمخرج ‬حميد ‬سمبيج، و‬تمثيل ‬عبد ‬الله ‬مسعود ‬ورائد ‬الدلاتي. ‬وبهذا العمل يعود سمبيج إلى الإخراج المسرحي بعد انقطاعه ليست بالقصيرة انشغل خلالها بالإخراج التلفزيوني والتمثيل (في المسرح والدراما التلفزيونية). وتصور «اسكوريال» بشكل اساسي علاقة شائكة بين ملك ومهرج، وتبرز من خلال وضعهما وجهاً لوجه كيف يمكن لموقع أو منصب المرء أن يؤثر في نظرته للآخرين.