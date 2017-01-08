95% من الأسر تسلمت مكتبات «ثقافة بلا حدود»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت ثقافة بلا حدود، المبادرة الثقافية التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، أن أكثر من 95% من الأسر الإماراتية في الإمارة تسلمت مكتباتها المنزلية المجانية، وذلك تمهيداً لاختتام مشروع مكتبة لكل بيت الذي يهدف إلى توفير 42.366 مكتبة مجهزة لكل بيت إماراتي في مختلف مدن ومناطق الإمارة.

وأكد راشد الكوس، مدير عام ثقافة بلا حدود، في بيان صحفي صدر أمس (السبت 7 يناير 2016 ) أن توزيع المكتبات الذي يتم حالياً في مجالس الضواحي بمنطقة الخالدية، ومغيدر، وواسط، ومويلح في مدينة الشارقة، يسير بسلاسة، وبإجراءات سهلة، موضحاً أن أقل من 5% من العائلات الإماراتية المستهدفة بالمرحلة الختامية لمبادرة المكتبة المنزلية، لم تتسلّم مكتباتها حتى الآن، والتي تحتوي كل واحدة منها على 50 كتاباً تتناسب مع المتطلبات الثقافية والمعرفية لكل أسرة، داعياً العائلات إلى الإسراع في استلام مكتباتها، من أحد مجالس الضواحي الأربعة. مشيراً إلى أن التسليم متاح على مدار أيام العمل الرسمية حتى الثانية والنصف ظهراً.