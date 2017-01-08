رحيل المسرحية نهاد صليحة

عصام أبو القاسم (الشارقة)
فجعت الساحة الثقافية العربية، مساء أمس الأول، برحيل الناقدة والصحفية والمترجمة المصرية الرائدة نهاد صليحة التي عُرفت على نطاق واسع في المنطقة العربية حيث كانت مؤلفاتها مقررة في مناهج بعض معاهد وكليات مسرحية عدة. كما كان لها حضورها الشخصي المميز في العديد من المناسبات المسرحية العربية.
ولدت صليحة عام 1944 وتلقت تعليمها في مصر قبل أن تلتحق عام 1966 برفيق عمرها محمد عناني في إنجلترا، ثم عادت إلى بلدها بعد انفصالها المؤقت من زوجها، لتنتقل في (1974) إلى المملكة العربية السعودية لتعمل في جامعة الملك عبد العزيز ولكنها لم تستمر طويلاً.
|
كان حلم الراحلة التي صعدت إلى خشبة المسرح، لأول مرة أثناء دراستها الثانوية، أن تغدو ممثلة على غرار فنيسيا ريدجريف ولكن واقعها المحلي لم يكن ليسمح لها، ولاحقاً حلمت بأن تكون مذيعة تلفزيونية.. كما سعت إلى أن تكون كاتبة مسرحية فكتبت نصين قبل أن تتوجه إلى كتابة القصة القصيرة بيد أنها لم تستمر ودفعتها ظروفها إلى العمل في مجال الصحافة المقروءة حيث ظلت ترفد المشهد بمطلعاتها ومتابعاتها المسرحية عبر الصفحة الثقافية في جريدة (الأهرام ويكلي) منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي وإلى ما قبل رحيلها.
|
وظفرت صليحة التي عرفت بدعمها المخصوص للأجيال الشابة من المسرحيين ولحركة المسرح المستقل، بالعديد من الجوائز، في مقدمها جائزة الدولة للتفوق في مجال الأدب 2003، كما كرمت في مهرجانات مسرحية في دمشق وقرطاج والكويت والشارقة وسواها من مدن المسرح العربي. أغنت صليحة المكتبة المسرحية بعناوين مهمة، مثل: المدارس المسرحية (صدر لاحقا تحت عنوان التيارات المسرحية المعاصرة)، المسرح بين الفن والفكر، أمسيات مسرحية، أضواء على المسرح الإنكليزي، الحرية والمسرح، شكسبيريات، وكتب أخرى.