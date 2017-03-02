«صحة أبوظبي»: استخدام الهوية في المنشآت الصحية بدلاً من بطاقة الضمان

منى الحمودي (أبوظبي)
أعلنت هيئة الصحة في أبوظبي مع شركائها الاستراتيجيين، هيئة الإمارات للهوية وشركة ضمان، بدء دمج بطاقة الضمان الصحي مع بطاقة الهوية، والعمل بها من شهر أبريل القادم. على أن ينتهي المشروع بالكامل في نهاية العام الجاري 2017. وذلك وفقاً لهلال خميس المريخي -مدير دائرة خدمة العملاء والاتصال المؤسسي في هيئة الصحة&ndash أبوظبي.
وأوضح أن الخدمة الجديدة يترتب عليها -عند تطبيقها- الاستغناء عن بطاقة الضمان الصحي، والاكتفاء بإظهار بطاقة الهوية بدلاً منها في المنشآت الصحية.
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وذكر حمد المحياس الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات بشركة «ضمان -في تصريحات سابقة للاتحاد- أن خطة استبدال بطاقات التأمين الصحي التابعة لـ«ضمان» جاءت بعد نجاح الاختبارات التجريبية، سواء على تطبيقات الهواتف الذكية، أو عبر تطوير أنظمتها لتتوافق مع الأنظمة التشغيلية الخاصة ببطاقة الهوية.
وبلغ عدد المعاملات اليومية المسجلة باستخدام بطاقات الهوية للتعرف إلى سجلات المشتركين بـ«ضمان» نحو 4 آلاف معاملة يومياً نفذها مزودو الخدمات الطبية.