العنبري: راض عن مستوى «الملك» أمام دبا

الشارقة (الاتحاد)

عبر عبدالعزيز العنبري مدرب الفريق عن سعادته بمستوى فريقه في المباراة الودية إلى خاضها أول أمس ضد دبا الفجيرة، وانتهت بفوز الشارقة بهدفين مقابل هدف.

وأشاد العنبري بفريقه قائلاً:«هذه التجربة الودية الثانية لنا في فترة التوقف بعد مباراة عجمان التي لم يكن فيها الأداء بالمستوى المطلوب، وأمام دبا ظهرنا بشكل أفضل، ومستوى التجانس بين اللاعبين الأجانب والمواطنين كان جيدا والتجربة».

وتابع:«المهاجم البرازيلي ويلتون كان يعاني الإصابة، تعافى منها بشكل كامل، ولكننا فضلنا راحته في هذا المباراة، وسيعود للمشاركة في التدريبات والمباريات أيضا».

وقال:«في الدور الثاني كل الفرق ستلعب بقوة، وسنخوض مباريات صعبة، لذا نأمل في مواصلة ما بدأناه والسير على نفس الطريق، وندخل مباريات الدوري بشكل قوي». يذكر أن عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة قام بتجربة الثنائي الأجنبي الجديد البرازيلي لولينهو، والأوزبكي شوكوروف، كما قام بتجربة بعض اللاعبين في مراكز جديدة منها وجود عبدالله غانم في مركز المدافع الأيسر لوجود الحسن صالح في الكويت مع منتخبنا الوطني.