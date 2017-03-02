الشيخة فاطمة: ذوو الإعاقة أبناؤنا وعلينا تسهيل أمور حياتهم

أبوظبي (وام)

أشادت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بالتعاون بين المجلس، ومجلس الإمارات للشباب، واهتمامهما بالقضايا التي تهم الشباب، خاصة فئة ذوي الإعاقة، وعبرت سموها في تصريح لها عن اهتمامها بانعقاد الحلقة الشبابية الخاصة بذوي الإعاقة أمس في أبوظبي، للاستماع إلى مطالبهم والتعرف إلى احتياجاتهم.

وقالت سموها: «إنني أشيد بهذه المبادرة من جانب المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ووزارة الدولة لشؤون الشباب للتعرف إلى المطالب التي تخصهم والاستماع إليها والعمل على تنفيذها».

وذكرت سموها أننا نحث دائماً على تمتع الأطفال ذوي الإعاقة بالحق في التعبير بحرية عن آرائهم في جميع المسائل التي تمسهم، مع إعطاء الاهتمام الواجب لهم وفقاً لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال وتوفير المساعدة على ممارسة ذلك الحق، بما يتناسب مع إعاقتهم وسنهم.

وأكدت سموها أن مثل هذه الحلقات النقاشية التي تُعنى بالشباب بشكل عام وذوي الإعاقة بشكل خاصة تشعرهم باهتمام المجتمع بهم، واستعداده للاستماع إلى مطالبهم، والأمور التي تعكر صفو حياتهم.