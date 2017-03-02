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بمناسبة انعقاد الحلقة الشبابية بحديقة «أم الإمارات»

الشيخة فاطمة: ذوو الإعاقة أبناؤنا وعلينا تسهيل أمور حياتهم
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تاريخ النشر: الخميس 02 مارس 2017

أبوظبي (وام)

أشادت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بالتعاون بين المجلس، ومجلس الإمارات للشباب، واهتمامهما بالقضايا التي تهم الشباب، خاصة فئة ذوي الإعاقة، وعبرت سموها في تصريح لها عن اهتمامها بانعقاد الحلقة الشبابية الخاصة بذوي الإعاقة أمس في أبوظبي، للاستماع إلى مطالبهم والتعرف إلى احتياجاتهم.

وقالت سموها: «إنني أشيد بهذه المبادرة من جانب المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ووزارة الدولة لشؤون الشباب للتعرف إلى المطالب التي تخصهم والاستماع إليها والعمل على تنفيذها».

وذكرت سموها أننا نحث دائماً على تمتع الأطفال ذوي الإعاقة بالحق في التعبير بحرية عن آرائهم في جميع المسائل التي تمسهم، مع إعطاء الاهتمام الواجب لهم وفقاً لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال وتوفير المساعدة على ممارسة ذلك الحق، بما يتناسب مع إعاقتهم وسنهم.

وأكدت سموها أن مثل هذه الحلقات النقاشية التي تُعنى بالشباب بشكل عام وذوي الإعاقة بشكل خاصة تشعرهم باهتمام المجتمع بهم، واستعداده للاستماع إلى مطالبهم، والأمور التي تعكر صفو حياتهم.

وقالت سموها: «إن هؤلاء جزء منا، فهم أبناؤنا، لهم حق علينا، فلا بد من تكاتف جميع المؤسسات والهيئات الوطنية العامة والخاصة لمساعدتهم، والاستماع إلى آرائهم واحتياجاتهم ومشاكلهم، والعمل على حلها، وتسهيل أمور حياتهم»، مشيرة إلى أن الدولة لم تقصر بحقهم، فقد فتحت لهم المراكز التي ترعاهم، وهيأت لهم المهن التي تتناسب وإعاقاتهم، كما فتحت أبواب المدارس والجامعات لهم، وهناك عدد لا بأس به ينتظم مع إخوانهم في الدراسة. ... المزيد
     
 

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