قويض: إيجور الوحيد الذي حجز موقعه مع الفريق

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

تعقد شركة نادي الظفرة لكرة القدم بصحبة المدير الفني السوري محمد قويض اجتماعاً مهماً مساء اليوم، لحسم ملف الرباعي الأجنبي الذين سيشاركون مع الفريق في المرحلة الثانية لبطولة دوري الخليج العربي.

وتضم قائمة أجانب الظفرة حالياً المغربيين عصام العدوة، وعادل هرماش والبرازيلي إيلتون ألميدا، والأوزبكي إيجور سيرجييف في خانة المحترف الآسيوي حيث انضم الأخير إلى تدريبات الظفرة الأربعاء الماضي.

في حين تعاقد النادي في وقت سابق مع البرازيلي فيانا سيلفا الذي سبق له الاحتراف مع نادي بوتيف بلوفديف البلغاري الموسم الماضي، وهو الأمر الذي يعني عزم النادي الاستغناء عن أحد اللاعبين الثلاثة الذين تضمهم قائمته الحالية، إما هرماش أو العدوه أو الميدا، فيما يعد الأخير الأقرب إلى مغادرة الظفرة، نظراً لمعاناته من الإصابة التي أدت إلى غيابه فترة لا بأس بها عن المشاركة في بطولة الدوري رغم تماثله إلى الشفاء ومشاركته الفريق في المباراة الودية التي جمعته مع عجمان مساء أمس الأول.

وإلى جانب ذلك، يبرز اسم المهاجم البرازيلي جوري سيلفا الذي ما زالت الشكوك تحوم بشأن انضمامه إلى الظفرة، كون اللاعب انضم إلى تدريبات الفريق بناء على معطيات تشير إلى قيامه بفسخ عقده مع نادي الباطن السعودي، بعدما غادره أواخر نوفمبر الماضي بداعي عدم نيله مستحقاته المالية، إذ ما زالت قضية اللاعب تراوح مكانها، في انتظار أن تتضح تفاصيلها النهائية خلال الأيام القادمة وقبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية.

وأكد محمد قويض المدير الفني للظفرة، أن المواجهة الودية التي جمعت الفريق أمام عجمان الخميس الماضي، كان الهدف منها بالدرجة الأولى إلى الوقوف على مستويات اللاعبين الأجانب، حيث وصف المباراة بأنها أشبه بوضع اللمسات الأخيرة على هذا الملف، فيما كان حريصاً على إتاحة الفرصة أمام كافة اللاعبين لتقديم كل ما في جعبتهم، وكي يتسنى له اتخاذ القرار الأنسب لمصلحة الفريق في الفترة القادمة.

ورفض قويض تحديد هوية اللاعبين الأجانب الذين سيتم اعتمادهم في المرحلة القادمة، مؤكداً أن هذا الأمر مرهون باجتماع اليوم، وذلك بناء على الآراء التي ستطرح والتي ستصب كلها في مصلحة الظفرة، مستثنياً ايجور سيرجييف الذي تم اعتماده رسمياً ليحل بدلاً من العراقي مهند كرار في خانة المحترف الآسيوي، في حين أن الخيارات مفتوحة فيما يتعلق باللاعبين الآخرين.

وشدد قويض على أنه يملك رؤية واضحة عن كافة اللاعبين المواطنين، وبعدما انضم إليهم في الآونة الأخيرة ياسر عبدالله الذي لم يتمكن من المشاركة في المرحلة الأولى لبطولة الدوري بداعي الإصابة، وكذلك ابراهيم العلوي، كما شهدت مباراة عجمان إتاحة الفرصة أمام المدافع اسماعيل البلوشي الذين تم ضمه من نادي دبي للعب.