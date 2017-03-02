محمد بن راشد: تحدي القراءة العربي صناعة أمل

دبي (الاتحاد)

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فعاليات الشهر الوطني للقراءة في شهر مارس الحالي، من خلال تدوينات وتغريدات نُشرت على حساباته الشخصية في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال سموه: «يبدأ اليوم شهر القراءة في مدارسنا وجامعاتنا ومرافقنا.. كل التوفيق لأبنائنا.. وستبقى القراءة أهم حجر نضعه في تأسيس أبنائنا ليقودوا المستقبل. أسعدتني اليوم النتائج المرفوعة لي لتحدي القراءة العربي، وصل العدد لـ 6 ملايين طالب، في 40 ألف مدرسة في 15 دولة عربية.. تحدي القراءة هو صناعة أمل».

وأضاف سموه أيضاً: «لدينا 75 ألف مشرف ضمن التحدي يشرفون على 6 ملايين طالب لكي يقرأ كل طالب 50 كتاباً خلال عامهم الدراسي. استئناف حضارتنا يبدأ من مدارسنا. وشكري أيضاً لفريق وزارة التربية في الإمارات، والذي رفع مشاركة الطلاب في تحدي القراءة من 160 ألفاً قبل عام لـ303 آلاف طالب اليوم... فخور بكم وبعملكم».

ويشهد شهر مارس أكثر من 1000 فعالية قرائية تغطي مختلف المجالات، تنظمها أكثر من 66 جهة اتحادية ومحلية، إضافة إلى القطاع الخاص في الدولة، ويهدف الشهر الوطني للقراءة إلى تعزيز استدامة القراءة كظاهرة مجتمعية شاملة، وأن تكون مستدامة، لجذب أكبر عدد من أفراد المجتمع للمشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة التي تستهدف فئات المجتمع كافة، وتخاطب مختلف الاهتمامات بينهم في مختلف جميع إمارات الدولة.