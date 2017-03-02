مقتل 20 من «طالبان» بقصف جوي و16 شخصاً بتفجيرات في أفغانستان

كابول (وكالات)

استهدف قصف جوي أمس، معسكر تدريب لحركة «طالبان» في إقليم هلمند جنوب أفغانستان، مما أسفر عن مقتل 20 مسلحا، في نفس الوقت تبنت «طالبان» هجمات استهدفت مقرات للشرطة والجيش والمخابرات في كابول، مما أدى إلى مقتل 16 شخصا وإصابة 44 آخرين.

ونقلت وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء عن وزارة الدفاع أمس، أنه تم شن هجوم جوي في منطقة «خانشين» بإقليم هلمند مما أسفر عن مقتل 20 مسلحا، مضيفة أنه تم تدمير مخبأ للمخدرات خاص بالحركة في القصف الجوي.

ولم يتضح بعد ما إذا كان قد تم تنفيذ القصف من قبل سلاح الجو الأفغاني أو القوات الأميركية المتمركزة في أفغانستان.

يأتي ذلك بعد يوم من هجمات لـ»طالبان» استهدفت لشكرجكاه وأسفرت عن مقتل 12 شرطيا.