ترامب يتعهد بأميركا قوية واستئصال «داعش»

واشنطن (وكالات)

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه للشعب الأميركي، وبأميركا قوية واستئصال خطر تنظيم «داعش» نهائيا بالتعاون مع حلفاء بلاده وخاصة «الحلفاء في العالم الإسلامي»، في أول خطاب له أمام مجلسي الكونجرس الأميركي قبيل فجر أمس. وأكد مجددا تعهداته بتوفير فرص عمل وبناء سور على طول الحدود الأميركية-المكسيكية، وزيادة الإنفاق العسكري وأيضا صياغة خطط جديدة لإصلاح نظام الهجرة، وتخصيص تريليون دولار لتطوير البنية التحتية وإجراء إصلاح ضريبي تاريخي واستبدال قانون الصحة.

وأعلن ترامب في خطاب أمام مجلسي الكونجرس «تجديد الروح الأميركية» في ظل إدارته الجديدة، وأشار إلى دور الولايات المتحدة على الساحة العالمية. وقال «حلفاؤنا سيجدون أميركا جاهزة لتقود مجددا جميع دول العالم، من صديق أو عدو، سيجد أن أميركا قوية، فخورة، وحرة».

وأضاف «كما وعدت، طلبت من وزارة الدفاع تنفيذ خطة لتدمير داعش والقضاء عليه، سنعمل مع حلفائنا وخصوصا مع أصدقائنا وحلفائنا في العالم الإسلامي للقضاء على هذا العدو البغيض». وأشار إلى مراجعة الاستراتيجية الأميركية ضد «داعش» والتي سلمتها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إلى البيت الأبيض هذا الأسبوع، لكنه لم يشر إلى أي تغيير في المسار.

وشدد على أن «واجبنا خدمة مواطني الولايات المتحدة وحمايتهم والدفاع عنهم، ونحن نتخذ تدابير قوية لحماية أمتنا من الإرهاب الراديكالي»، مضيفا «لا يمكن أن نسمح للإرهاب بأن يتشكل داخل أميركا، ولن نسمح بأن تصبح بلادنا مرتعا للمتطرفين».