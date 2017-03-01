الجامعة العربية تدين قرار إسرائيل باعتبار القدس والمسجد الأقصى مكاناً مقدساً لليهود

عبد الرحيم حسين (الاتحاد، وكالات)
دانت جامعة الدول العربية أمس، بشدة قرار محكمة الصلح الإسرائيلية باعتبار «القدس والمسجد الأقصى المبارك مكانا مقدسا لليهود ويحق لهم الصلاة فيه» وفرض سياسة الأمر الواقع على الأرض بمنطق القوة.
وطالبت الجامعة العربية في بيان المجتمع الدولي بجميع هيئاته ومنظماته وعلى رأسها الأمم المتحدة ومؤسساتها الأممية المختصة بسرعة التحرك لضمان حماية المقدسات المسيحية والإسلامية وخاصة الإسلامية بالحرم القدسي الشريف وإجبار إسرائيل كقوة احتلال على التراجع عن مخططاتها التي تستهدف تهويد القدس والأراضي الفلسطينية واستهداف الحرم القدسي الشريف. وأكدت الجامعة العربية رفضها لأي مساس بالمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، مشيرة إلى أن محاولات اليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل حشد كل مؤسسات الاحتلال لتغيير الوضع القائم على الأرض ستجر المنطقة إلى المزيد من التوتر والفوضى وستقوض كل فرص إمكانية التوصل إلى سلام شامل وعادل في المنطقة على أساس حل الدولتين. وقالت إن قرار ما يسمى بـ «محكمة الصلح الإسرائيلية» الذي يأتي بالتزامن مع عرض مشروع «قانون المؤذن» على الكنيست الإسرائيلي بصيغته المعدلة الذي يفرض قيودا على استخدام مكبرات الصوت بالمساجد يعتبر تطوراً خطيراً في سياسة الاحتلال الإسرائيلي تجاه المقدسات الإسلامية.
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وفي السياق ذاته، جددت الأردن رفضها للمحاولات الإسرائيلية الرامية للسيطرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.
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وقال البيان: «إن الأردن يرفض المساس بالمقدسات والحقوق التاريخية للقدس ويرفض الإجراءات الأحادية الإسرائيلية المتعلقة بالقدس والمقدسات، ويدعو دولة الاحتلال إلى الالتزام بالمواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس». ولفت النظر إلى أن قرار المحكمة من شأنه أن يقوض عملية السلام، ويعد اعتداء على الحقوق التاريخية للمسلمين والمسيحيين في القدس، ويعبر عن سياسة إسرائيل الأحادية الرافضة للقرارات الدولية وحقوق المسلمين والمسيحيين في القدس.