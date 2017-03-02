الإمارات تشدد على ضرورة حشد الطاقات الدولية لمواجهة التطرف

بروكسل (الاتحاد)
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة بندوة دولية بعنوان «مكافحة التطرف العنيف بالفضاء الرقمي، الإنترنت»، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل أمس الأول، بمشاركة ممثلين من السعودية ومصر والمغرب والكويت وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وبلجيكا والسويد، بالإضافة إلى مشاركة المجلس الأوروبي والجهاز الأوروبي لمكافحة الإرهاب وفريق العمل الدولي لمتابعة مكافحة التطرّف العنيف. وناقشت الندوة الإشكاليات التي تتعلق بالتشريعات الأوروبية ومسألة مكافحة «التطرف العنيف» خصوصاً في وسائل التواصل الاجتماعي بين العمل الاستباقي والأمني وبين إشكالية حقوق الأفراد في المعلومات. كما كانت الندوة فرصة لعرض تجارب الدول العربية المشاركة في مكافحتها ظاهرة التطرف العنيف بالفضاء الرقمي.
وناشد الدكتور مقصود كروز المدير التنفيذي لمركز «هداية» في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي أنشئ عام (2012) بالتعاون مع بريطانيا بهدف مكافحة التطرف العنيف في ورقته خلال الندوة، الحضور إلى ضرورة المضي في حشد الطاقات الدولية والعمل على تطوير مبادرات وبرامج تكاملية مشتركة من شأنها تفعيل الآليات الدولية لمكافحة التطرف، وأشار إلى مجموعة من البرامج التي تم تطويرها من خلال مركز هداية، ودعا الحضور إلى مراجعة الموقع الخاص بمركز هداية ومتابعة الإصدارات التي من شأنها تشكيل مرجع فكري وعملي لتطوير السبل الكفيلة لمواجهة التطرف.
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وفي مداخلة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد في الكويت خليف مثيب الأذينة، أكد على أهمية المشاركة في مثل هذه الندوات لاسيما أن ديننا الإسلامي دين وسطي ويرفض التطرف بكافة أشكاله، مؤكداً أن وزارة الأوقاف تؤكد على الوسطية والاعتدال، وهو يأتي من المفاهيم الرئيسة التي يدعو إليها الدين الإسلامي الحنيف.
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