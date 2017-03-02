مقتل قائد عمليات النظام في برزة والقابون والجيش يقتحم تدمر الأثرية لطرد «داعش»

بيروت (وكالات)

لقي 13 عسكرياً من القوات النظامية حتفهم، بينهم ضابط برتبة عميد، وهو قائد عمليات برزة والقابون، جراء اشتباكات شرسة مع فصائل مقاتلة في محيط حي برزة بأطراف دمشق الشرقية. وقال مدير المرصد الحقوقي رامي عبد الرحمن «قتل 13 عنصراً من قوات النظام بالمعارك ضد الفصائل المعارضة في محيط حي برزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة».

من جانب آخر، قال المرصد مساء أمس، إن الجيش السوري وحلفاءه اقتحموا مدينة تدمر الأثرية مساء أمس، ودفعوا مسلحي «داعش» للتقهقر، مضيفاً «القوات النظامية دخلت حياً غرب المدينة». وفي وقت سابق أمس، أعلن الجيش النظامي تحقيقه «تقدماً مهماً» باتجاه السيطرة على مدينة تدمر الأثرية بريف حمص الشرقي أمس، مبيناً أنه وبدعم من «القوات الرديفة» سيطروا على مثلث تدمر والذي يبعد كيلومترين عن المدينة كما تقدمت مجموعة الاقتحام الأولى باتجاه قلعة تدمر وسط انهيار كبير لمسلحي «داعش».