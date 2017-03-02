«الشرعية» تدمي المليشيات وضبط خلية اغتيالات في لحج

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

قتل عشرات العناصر من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية أمس في ضربات جوية للتحالف العربي ومعارك مع قوات الشرعية في العديد من جبهات القتال في اليمن. وقالت مصادر عسكرية، إن مواجهات شرسة دارت في بلدتي المتون والمصلوب بمحافظة الجوف (شمال شرق)، حيث تصدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لهجومين واسعين من المليشيات على مواقع في جبهتي حام ومزوية وكبدتها خسائر فادحة، مؤكدة مقتل متمرد وجرح العشرات بينهم قياديون. كما دارت اشتباكات بين الطرفين في بلدة المصلوب المجاورة، أوقعت قتلى وجرحى في صفوف المتمردين.

وقتل عدد من المتمردين وجرح آخرون، أمس، في قصف جوي ومدفعي للتحالف العربي والجيش الوطني على بعض المواقع في بلدة صرواح، في مأرب (شرق). وذكر موقع إلكتروني أن قوات الجيش والتحالف أطلقت عشرات القذائف على تجمعات المليشيات خلف جبل الأشقري وشرق سوق صرواح على حدود صنعاء، مشيراً إلى سقوط قتلى وجرحى وتدمير معدات وآليات عسكرية.

ونفذ طيران «التحالف» غارات على مواقع وتجمعات وتحصينات للمليشيات في عدد من بلدات محافظة صعدة المعقل الرئيس للمتمردين الحوثيين شمال اليمن. وأصابت 4 غارات أهدافاً في مناطق الصبة والملاحيط والمنزالة ببلدة الظاهر الحدودية مع السعودية. في وقت تجددت المعارك بين قوات الشرعية والمليشيات في بلدة باقم. وطال القصف الجوي للتحالف أيضاً مواقع للمليشيات في مدينتي حرض وميدي شمال محافظة حجة، حيث أعلن الجيش اليمني مقتل وجرح ما لا يقل عن 25 انقلابياً في غارات دمرت مواقعهم جنوب مزارع النسيم ومنطقة المغافلة. كما أفادت مصادر بمقتل وجرح عشرات المتمردين في قصف جوي للتحالف استهدف تجمعاً لهم في بلدة عتمة بمحافظة ذمار.

ودمرت ضربات جوية مواقع للمليشيات في جبل ملح ببلدة اللحية الساحلية شمال محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر. وأصابت غارتان، هدفين داخل المطار العسكري والمدني. وطال القصف أيضاً مواقع وتجمعات عسكرية في شمال وشرق مدينة المخا الساحلية غرب محافظة تعز، حيث يواصل الجيش مسنوداً بالمقاومة والتحالف تقدمه شمالاً للوصول إلى بلدة الخوخة البوابة الجنوبية للحديدة.