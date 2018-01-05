المرزوقي: مواجهة العروبة مفترق طرق

عبد الله القواسمة (الاتحاد)

وصف عبد الجليل المرزوقي، مدير الفريق الأول بنادي بني ياس، المباراة التي تجمع «السماوي» مع العروبة اليوم بأنها مفترق الطرق التي ينظر إليها الجميع باهتمام كبير، ذلك لأن الأخير يعتبر من الفرق التي تقدم مستوى قوياً في المسابقة حتى الآن.

وشدد المرزوقي على أن بني ياس ينظر باحترام إلى فريق العروبة معتبراً الأخير مرشحاً مثل «السماوي» والفجيرة واتحاد كلباء للمنافسة على الصعود إلى دوري الأضواء، مضيفاً: «العروبة لم يصل إلى المركز الذي يحتله حالياً مصادفة بل عن جدارة، إذ تكفي الإشارة إلى أنه لم يهزم منذ بداية الدوري ولغاية الآن، ومن هنا فإن بني ياس ينظر باهتمام كبير إلى المباراة التي ينشد منها الفوز وخطف النقاط الثلاث التي تضمن له البقاء في صدارة الترتيب وتعزيز فرصه في المنافسة على العودة مجدداً إلى دوري الأضواء، وهو المطلب الأول والأخير الذي يتطلع النادي إلى تحقيقه هذا الموسم».وأكد المرزوقي أن العروبة يملك العديد من اللاعبين ذوي الخبرة الكبيرة والذين لا يستهان بقدراتهم الفنية، ويتقدمهم النجم نواف مبارك الذي سبق له اللعب مع «السماوي»، حيث يعلم نادي بني ياس جيداً ما يملكه هذا اللاعب من قدرات وخبرات متراكمة، وكذلك باقي اللاعبين الذين يمتلكون مستويات فنية قوية.