استرداد الفن الأوروبي من «السطو النازي»

جيمس ماكولي*

بالنسبة لـ«آن سنكلير»، الصحفية الفرنسية المرموقة وحفيدة تاجر الفنون الفرنسي- اليهودي «بول روزنبرج»، فإن القطع الفنية المعاصرة في المجموعة التي تقتنيها أسرتها تمثل التطورات الرئيسية في فن القرن العشرين: مثل مدرسة الرسم المتحرر، والمدرسة التعبيرية والمدرسة التكعيبية. بيد أنها أيضاً تشهد على ظلام ووحشية الهولوكوست.

فبعد أن غزا أدولف هتلر فرنسا عام 1940، استولى النازيون على مئات الآلاف من الأعمال الفنية من جامعي وتجار الفنون اليهود، تقدر بنحو مائة ألف عمل فني وفقاً لتقديرات الحكومة الفرنسية، إلا أن الخبراء يقولون إن الرقم الحقيقي أكثر من ذلك بثلاث مرات على الأقل. وكان «روزنبرج»، وهو من أوائل المتحمسين لـ «بابلو بيكاسو» و«هنري ماتيس» و«جورج براك» من بين الأهداف البارزة. والعديد من أكثر الأعمال الفنية القيمة التي كان يقتنيها، ومن بينها لوحة رسمها بيكاسو عام 1918 لزوجة وابنة التاجر، شقت طريقها إلى أيدي «هيرمان جورينج»، المسؤول النازي رفيع المستوى والخبير في الفن المسروق.

ومنذ وفاة جدها عام 1959، عملت سنكلير وأسرتها على استرداد أكبر عدد ممكن من الأعمال المفقودة من مجموعة مقتنيات روزنبرج - وكانت أحياناً تدخل في معارك قانونية طويلة. واليوم الخميس، من المقرر أن تفتتح «سنكلير» معرضاً في متحف مايول في باريس ويضم 66 لوحة كانت يوماً ما في معرض جدها. ولكن في أوروبا عام 2017، فيما ازدادت شعبية الأحزاب القومية - بما في ذلك في فرنسا – ترى «سنكلير»، التي تبلغ من العمر 68 عاماً حالياً، هذا العرض كتحذير لما يمكن أن يفعله هذا النمط من النظام إذا كان في السلطة.

تقول «لأول مرة أفهم ما الذي اعتاد أجدادي ووالدي قوله عن حقبة ثلاثينيات القرن الماضي. هذا لا يعني القول « إننا نعيش في نفس النوع من اللحظة. إن الأمر مختلف. لكنني أشعر أنني أيضاً أواجه عالماً يبدو فجأة أجنبياً تماماً – وعالماً يزدري الثقافة».

والمعرض – الذي أقيمت نسخة مبكرة منه في لييج، بلجيكا في فصل الخريف الماضي، يحمل عنوان «21 شارع لابوتيه»، وهو عنوان جاليري روزنبرج الأصلي في باريس وأيضاً العنوان الفرنسي لمذكرات «سنكلير». وفي مفارقة قاسية، حوَّل النازيون القصر الأنيق إلى ما أسموه «بمعهد دراسة المسألة اليهودية» أثناء الحرب. وقالت «سنكلير»: «لقد حاول النازيون تدمير الحضارة الأوروبية. ورأوا في الفن ما أرادوا مهاجمته، وتدميره». وهذا، كما أشارت، هو الهدف من استرداد وعرض هذه الأعمال الفنية – حتى أكثر من الحفاظ على ذكريات العائلة.