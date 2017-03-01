موازنة ترامب.. هل تبدو مألوفة؟

بدأت إدارة ترامب في تسريب معلومات عن الموازنة المقترحة التي ستقوم بتسليمها إلى الكونجرس قريباً. فهل أنتم مستعدون لخطة جديدة تنتقدها المؤسسة ويدعمها الناس العاديون؟
وفقاً لما ذكره «آبي فيليب» و«كيلسي سنيل» بصحيفة «واشنطن بوست»، فإن «ترامب سيقترح موازنة فيدرالية تحدث زيادة كبيرة بنحو 54 مليار دولار في الإنفاق المتعلق بالدفاع، بينما تخفض سائر موازنة الوكالات الفيدرالية الأخرى تقريباً بنفس القيمة، بحسب ما ذكر مسؤولون في الإدارة».
ويمثل الاقتراح زيادة كبيرة في الإنفاق الفيدرالي المتعلق بالأمن القومي، في حين أن الأولويات الأخرى، لا سيما المساعدات الخارجية، ستشهد تخفيضات كبيرة. «ووفقاً لما ذكره البيت الأبيض، فإن موازنة الدفاع ستزيد بنسبة 10%. ولكن دون تقديم أي تفاصيل، قالت الإدارة إن معظم برامج الإنفاق التقديري الأخرى سيتم خفضها، واختارت فقط المساعدات الخارجية، وهي واحد من أصغر أقسام الموازنة الفيدرالية، لاستهدافها بتخفيضات كبيرة في الإنفاق.
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وهناك أشياء قليلة مفقودة من مسودة الموازنة، لكننا حصلنا على مؤشرات بشأنها من مكان آخر. فـ«الجمهوريون» حريصون على خفض المساعدات الطبية للفقراء، من خلال إنهاء ضماناتها للتغطية الصحية وتحويلها إلى برنامج (منحة إجمالية)، والذي يقضي بتقديم مبلغ كبير من المال من الحكومة الفيدرالية للحكومات الإقليمية، ويتم تمويله على مستويات أقل وهو يعطي الولايات «المرونة» لإلقاء الناس خارج التغطية الصحية، بينما تستخدم المال لأغراض أخرى. ومن المفترض أن يكون هذا جزءاً من إلغاء قانون الرعاية بأسعار معقولة (إيه سي إيه)، الذي يتم تعقيده بسبب حقيقة أن الكثير من الحكام والناخبين «الجمهوريين» استفادوا كثيراً من التوسع في الرعاية الطبية التي يقضي بها هذا القانون، وسيكون هناك نوع من التخفيض الكبير للضرائب بالنسبة للأثرياء، (فلا شيء أهم من ذلك إطلاقاً بالنسبة للجمهوريين)، بيد أن التفاصيل الخاصة بذلك لا تزال قيد الإعداد. إن هذه الموازنة لن تعالج، مع ذلك، الضمان الاجتماعي، والذي يريد الكثير من «الجمهوريين» خفضه ببساطة، أو الرعاية الطبية، التي يودون خصخصتها (ومن ثم تخفيضها)، وإذا استرشدنا بالتاريخ، فإنهم سيبدؤون في الحديث عن الكيفية التي يريدون بها «تعزيز» هذه البرامج، ثم يصيبهم الفزع عندما يظهر المسنون في مكاتب أعضاء الكونجرس ليقولون لهم: ارفعوا أيديكم عن ضماننا الاجتماعي ورعايتنا الصحية.
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نعم إنه مختلف، ولكن ليس بالطريقة التي كان يأملها هؤلاء الناخبون. هذا لأنه عندما يتعلق الأمر بالأمور السياسية المملة، مثل الموازنة الفيدرالية، فإن ترامب يكون مثل أي «جمهوري» آخر.
*كاتب أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»