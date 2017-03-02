الأرشيف الوطني ينظم تدريباً عملياً في التاريخ الشفاهي

أبوظبي (الاتحاد)

نظم الأرشيف الوطني تدريباً عملياً بمقره قي أبوظبي لموظفي هيئة البيئة، حول أساليب إجراء مقابلات التاريخ الشفاهي، والشكل الأمثل للمقابلة النموذجية من حيث تأطير محاورها، والمعايير التي ينبغي مراعاتها فيها، ودارت المقابلة التي أجرتها شرينة القبيسي رئيس وحدة التاريخ الشفاهي في الأرشيف الوطني مع الراوي زايد سعيد حارب المنصوري، حول حالة الرعي والمراعي الطبيعية قديماً وحديثاً بإمارة أبوظبي.

ويأتي هذا التدريب تعزيزاً للدراسة التي تقوم هيئة البيئة بإعدادها حول موضوع الرعي في إمارة أبوظبي، بهدف قياس المتغيرات التي طرأت على المراعي الطبيعية، وسبل الحفاظ عليها بالشكل الذي يضمن استدامة موارد التنوع الحيوي.

وركز التدريب على أهمية الإصغاء إلى الراوي، وطرح الأسئلة الدقيقة وذات المدلول الذي يخدم هدف المقابلة، واستخدام الباحث لأسلوب الراوي ومصطلحاته في مجال الرعي، واستيضاح المصطلحات المحلية المستخدمة في مجال الرعي حفاظاً على مصطلحات اللهجة المحلية.

وتضمنت المقابلة بالتعريف عن شخصية الراوي، مروراً بقيمة الإبل ومكانتها في الاقتصاد المحلي قديماً وحديثاً، ثم ممارسة الراوي لرعي الإبل واقتنائها قديماً، وتطرقت المقابلة إلى أماكن المراعي الطبيعية للإبل في أبوظبي، وأنواع المراعي، وما ترعاه الإبل مما يسمى: «الحمض واليليل»، وأساليب رعي الإبل في الوقت الحاضر، ومن ثم مشاركة الراوي في المهرجانات الخاصة بمزاينة الإبل وسباقاتها، وصولاً إلى ما يلقاه مربو الإبل من دعم الجهات المعنية في الدولة.