تكريم الفائزين في مناهزات اللغة العربية اليوم

الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينظم المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، حفل تكريم الطلبة الفائزين في مناهزات اللغة العربية لدول الخليج للدورة الثانية صباح الخميس، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا بمسرح الجامعة القاسمية.

ويأتي الحفل بعد أن أنهت الوفود الطلابية الخليجية الاختبارات الشفهية والتحريرية لفعاليات الدورة الثانية لمناهزات اللغة العربية (الأولمبياد) للعام 1437هـ-1438هـ الموافق 2016م-2017م، والتي تقام تحت شعار بالعربية نبدع.

وأكد الدكتور عيسى الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، أن المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج يسعى من خلال برنامج المناهزات إلى تحقيق الهدف العام في الإسهام والارتقاء بالمستوى العلمي لدى الطلبة والمعلمين في مادة اللغة العربية وإذكاء روح التنافس بين الطلبة المبدعين والموهوبين.

وأشار إلى أن المناهزات تسعى إلى تعميق الولاء والانتماء للغة العربية باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الهوية الوطنية، وذلك عبر اكتشاف الإمكانات والمهارات والقدرات اللغوية للطلبة، والعمل على تحفيز وتنمية الإبداع اللغوي بين الناشئة، وتتمثل أهميتها في تهيئة البيئة المناسبة لرفع التنافس العلمي بين طلبة الدول الأعضاء وإثراء المناهج الدراسية والإسهام في تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمه.