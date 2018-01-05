بدر طبيب: الحصن يتطور إلى الأفضل



تاريخ النشر: السبت 06 يناير 2018 الشارقة (الاتحاد) أكد بدر طبيب، مدرب دبا الحصن، أن مباراة فريقه أمام خورفكان مهمة جداً، حيث خسر الفريقان في الجولة الماضية، وكل فريق يريد التعويض، ولا شك أن دبا الحصن يبحث عن الفوز، وأوضح أن فريقه يتطور منذ بداية استلامه المهمة، وحققنا الفوز في أول مباراتين أمام الذيد بهدف، وعلى العربي بثلاثة أهداف دون رد، ثم خسرنا مباراتين من مصفوت 2/‏3، ومن الحمرية 2/‏3 أيضاً في الأسبوع الماضي، وبالطبع الهزيمة تؤثر علينا، لذلك لدينا دافع قوي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام خورفكان لإسعاد الإدارة والجماهير، وقد عملنا عقب مباراة الحمرية على تصحيح الأخطاء والسلبيات، ونأمل أن نرى المردود الإيجابي اليوم. وقال بدر طبيب: «فريقي كان الطرف الأفضل أمام مصفوت والحمرية رغم الهزيمة، ونحتاج إلى التوفيق، ونأمل في دعم جماهيرنا خلال المرحلة المقبلة».وأشاد طبيب بفريق خورفكان وقال: إن لديه عناصر جيدة بقيادة المدرب المحنك بدر صالح، وسنلعب بكل قوة أمامه من أجل الخروج بنتيجة إيجابية.